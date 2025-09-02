France: l'été 2025 a été le troisième plus chaud enregistré

02 Sep. 2025 à 09h15 (TU)
L'été 2025, marqué par deux épisodes de canicule, a été le troisième plus chaud enregistré en France depuis le début des mesures par Météo-France en 1900

L'été 2025, marqué par deux épisodes de canicule, a été le troisième plus chaud enregistré en France depuis le début des mesures par Météo-France en 1900, a annoncé mardi la ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher.

"Le premier des périls n'est pas forcément celui auquel pensent les uns et les autres. C'est celui de notre urgence climatique et écologique", a-t-elle déclaré lors d'une conférence de presse pour présenter le bilan météorologique de l'été (juin-août).

L'été 2025, avec une température moyenne de 22,2°C et une anomalie de +1,9°C, se classe derrière les étés 2003 (+2,7°C) et 2022 (+2,3°C), selon les données de Météo-France.

Avec deux épisodes caniculaires, en juin et août, le pays a connu 27 jours en conditions de vague de chaleur. L'été 2025 se classe ainsi au deuxième rang pour le nombre de jours de vague de chaleur, après l'été 2022.

"Nous savons tous que l'été que nous venons vivre constitue à bien des égards un basculement", a souligné Agnès Pannier-Runacher.

"C'est un avant-goût de l'après, un avant-goût malheureusement, car les vagues de chaleur sont plus fréquentes et plus importantes dans les années à venir", a-t-elle ajouté.

