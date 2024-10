France: l'humoriste Gad Elmaleh reprend un emblématique cabaret parisien

L'acteur et humoriste Gad Elmaleh va racheter le cabaret transformiste "Chez Michou", un lieu iconique du Paris touristique, au pied de la Butte Montmartre, placé en liquidation judiciaire en juillet, selon le jugement consulté mardi par l'AFP.

Le comédien âgé de 53 ans a été choisi par le tribunal de commerce de Paris pour reprendre les lieux, fermés depuis fin juin avant leur 68e anniversaire, et dont les 23 salariés, artistes et personnel de salle, ont été licenciés.

Il fera du célèbre cabaret qui faisait vivre l'esprit du music-hall et du transformisme avec des shows mêlant humour, burlesque et paillettes, "un lieu de comédie et d'humour, tout en gardant l'âme des lieux", a expliqué à l'AFP un communicant.

Le fondateur de l'établissement, surnommé Michou, est décédé début 2020. Le cabaret a ensuite connu des difficultés financières, et a été mis en liquidation judiciaire mi-juillet. Icônes des nuits parisiennes, Michou et son cabaret étaient des symboles français aussi connus que le Moulin Rouge, Le Lido et le Crazy Horse.

"Entre de bonnes mains"

Michou (D) au cabaret Chez Michou, à Paris le 20 juin 2016 AFP/Archives

En reprenant le fonds de commerce, Gad Elmaleh - qui n'a pas racheté la marque "Chez Michou"- s'offre une adresse internationalement connue, dont l'emblématique fondateur, surnommé "le prince bleu de Montmartre", a inspiré au comédien et auteur Jean Poiret dans les années 1970 la pièce de théâtre "La Cage aux folles", ensuite adaptée au cinéma.

"Gad Elmaleh va continuer à faire vivre le +80 rue des Martyrs+ tombé entre de bonnes mains comme Michou l'aurait aimé. On aurait été malheureux que le lieu devienne autre chose qu'un cabaret", a déclaré à l'AFP Catherine Catty-Jacquart, la nièce de Michou qui avait repris les rênes depuis le décès de son oncle.

"Ça ne s'appellera plus +Chez Michou+, mais Gad va en faire un très bel endroit. C'est une très bonne chose de tourner la page, en prenant un virage", a-t-elle ajouté.

La reprise par Gad Elmaleh semble logique: très populaire en France, l'acteur et humoriste qui a joué dans la série Netflix inspirée de sa vie "Huge in France" et est monté sur scène aux Etats-Unis pendant trois ans, a aussi interprété un travesti haut en couleurs et exubérant, "Chouchou", notamment au cinéma.

"Que cette maison disparaisse avec moi"

D'autres humoristes français ont lancé leur "comedy club", comme Fary, Jamel Debbouze et Kev Adams.

Berceau du transformisme et plus petit cabaret de Paris, "Chez Michou" présentait un dîner-spectacle avec d'extravagants travestis surnommés les "Michettes", imitant des vedettes de la chanson et du cinéma comme Dalida, Johnny Hallyday ou Mireille Mathieu.

En déficit depuis trois ans, le cabaret avait été confronté selon sa direction, aux grèves, aux manifestations et aux difficultés de stationnement, provoquant l'effondrement des réservations.

Shows de drag-queens et spectacles transformistes connaissent pourtant un regain d'intérêt ces dernières années, portés par des cabarets qui ont su se tourner vers un public jeune, comme Madame Arthur, lui aussi à Montmartre.

Dans ses mémoires parues en 2017, Michou avait estimé que son cabaret ne devait pas lui survivre. "Je veux que cette maison disparaisse avec moi. Cela peut paraître prétentieux mais le cabaret ne me survivra pas", disait-il alors. Quelques mois avant son décès, il s'était ravisé sous la pression des "Michettes".