France : Macron propose "une autonomie" à la Corse

"Le statu quo serait notre échec à tous", a insisté Emmanuel Macron. "Nous devons avancer et il faut pour cela l'entrée de la Corse dans notre Constitution", a-t-il commencé avant de lancer : "Ayons l'audace de bâtir une autonomie à la Corse dans la République".

S'exprimant à Ajaccio devant l'Assemblée de Corse, contrôlée par les nationalistes, Emmanuel Macron a dit clairement que "ce ne sera pas une autonomie contre l'État, ni une autonomie sans l'État".

Concrètement, il a donné "six mois" aux groupes politiques corses, des indépendantistes à la droite, pour arriver à un "accord" avec le gouvernement menant à un "texte constitutionnel et organique" permettant de modifier le statut de l'île, texte qui pourra alors être présenté à Paris. L'attente était immense sur l'île de Beauté, dirigée par les nationalistes depuis huit ans.

"Moment historique"

"La Corse retient son souffle", lui avait dit la présidente autonomiste de l'Assemblée de Corse, Marie-Antoinette Maupertuis, avant ce discours que le chef de l'État a lui-même qualifié de "moment historique".

Soulignant le "ressenti de dépossession immense" de la jeunesse corse, elle avait souligné le besoin d'une lutte contre la spéculation foncière, pour la reconnaissance du peuple corse et la co-officialité de la langue corse.

"Bilinguisme"

"Fort de cette reconnaissance constitutionnelle inédite, je souhaite que la langue corse puisse être mieux enseignée et placée au cœur de la vie de chaque Corse", a répondu le chef de l’État, en annonçant "un service public de l'enseignement en faveur du bilinguisme". "Il nous faut donner plus de place à la langue corse, dans l'enseignement comme dans l'espace public", a-t-il insisté.

"Le statut d'autonomie que nous appelons de nos vœux s'inscrit au sein de la République française", avait promis de son côté Gilles Simeoni, président autonomiste de l'exécutif de Corse, en accueillant le chef de l’État.

Il a listé "cinq enjeux" : "historique de reconnaissance", "sociétal", "économique et social" et "démocratique, avec le refus de toute logique de pression ou de dérive mafieuse".

La mort d'Yvan Colonna

"Votre décision d'initier ce processus est intervenue au lendemain de l'agression mortelle d'Yvan Colonna", survenue "dans des conditions inouïes et d'une incroyable violence qui ont conduit la Corse au bord de l'embrasement généralisé", a rappelé Gilles Simeoni à Emmanuel Macron.

Yvan Colonna est mort en mars 2022 après une agression en prison où il purgeait une peine de perpétuité pour l'assassinat en 1998 du préfet de Corse Claude Erignac.

Notion de peuple corse

Quasi unis, les nationalistes avaient adopté le 5 juillet un projet d'autonomie plaidant pour un pouvoir législatif dans tous les domaines sauf le régalien, pouvoir qui serait confié à l'assemblée de Corse, où ils occupent les trois-quarts des sièges. Ils veulent également un statut de résident, la co-officialité de la langue corse et l'inscription de la notion de peuple corse dans la Constitution.

Un second texte de l'opposition minoritaire de droite, qui réclame un simple "pouvoir d'adaptation" des lois françaises aux spécificités corses, avait également été transmis au président.

Dans une interview le 25 septembre au quotidien Corse-Matin, Bruno Retailleau, président du groupe Les Républicains au Sénat, avait averti que les demandes des nationalistes franchissaient des "lignes rouges".

Opposition

Or, le chef de l’État aura besoin d'une majorité des trois-cinquièmes, et donc des Républicains, au Congrès (Assemblée nationale et Sénat réunis) pour graver dans le marbre de la Constitution toute évolution institutionnelle de l'île. D'où sa demande, au préalable, d'un accord politique dans l'île entre nationalistes et opposition de droite.

Après ce volet politique, le président devait rendre hommage durant cette visite, sa cinquième sur l'île depuis 2017, aux Corses résistants à l'occasion du 80e anniversaire de la libération de l'île en 1943.

Hommages aux Résistants corses

Vers 12h00, à la citadelle d'Ajaccio, il a ainsi salué la mémoire du résistant corse Fred Scamaroni, avant d'aller saluer celle de Danielle Casanova, résistante communiste corse morte en déportation à Auschwitz.

Il se rendra ensuite à Bastia pour une prise d'armes en présence d'unités militaires dont l'histoire est liée à la libération de la Corse. La Corse avait été le premier territoire français libéré, le 4 octobre 1943, grâce à une insurrection populaire, et l'aide des troupes françaises d'Afrique.