France : plusieurs enfants blessés après une agression au couteau à Annecy

Au moins cinq personnes dont quatre enfants en bas âge ont été blessées jeudi matin dans un parc au centre-ville d'Annecy. Le principal suspect de cette attaque est un homme qui a été interpellé par la police, a appris l'AFP auprès de la préfecture et de source proche du dossier. Il a été placé en garde à vue pour "tentative d'assassinat".

L'homme, armé d'un couteau, s'est attaqué vers 9H45 à des enfants âgés d'environ trois ans qui étaient dans un parc près du lac d'Annecy. Trois des victimes ont un pronostic vital engagé, a ajouté de source proche du dossier. La Première ministre Élisabeth Borne fait le déplacement sur les lieux de cette attaque.

Selon des témoins interrogés sur BFMTV, après l'attaque, l'homme a tenté de s'enfuir de l'aire de jeu. Il aurait attaqué une personne âgée avant d'être interpellé très rapidement par la police.





Intervention rapide des forces de l'ordre

Une minute de silence a été observée à l'Assemblée nationale. La présidente de l'Assemblée Yaël Braun-Pivet a invité à cette minute de silence "pour eux, pour leurs familles", après cette "attaque gravissime". Selon l'identité déclarée par l'agresseur, il est âgé de 32 ans, est de nationalité syrienne. Le suspect serait un demandeur d'asile et inconnu de tous les fichiers, a-t-on appris de source policière.

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a réagi sur Twitter. "Plusieurs personnes dont des enfants ont été blessées par un individu armé d'un couteau dans un square à Annecy. L'individu a été interpellé grâce à l'intervention très rapide des forces de l'ordre".

"La Nation est sous le choc" déclare Emmanuel Macron

L'ensemble de la classe politique a immédiatement réagi. "Attaque d’une lâcheté absolue ce matin dans un parc à Annecy. Des enfants et un adulte sont entre la vie et la mort. La Nation est sous le choc. Nos pensées les accompagnent ainsi que leurs familles et les secours mobilisés." a écrit sur Twitter le président de la République Emmanuel Macron.

Tweet URL

"L'effroi nous saisit tous", a tweeté la présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée, Aurore Bergé, tandis qu'Éric Ciotti (LR) faisait état d'une "immense émotion et grande colère !". "L'enquête déterminera les conditions, mais il semble que l'auteur ait le même profil que l'on retrouve souvent dans ces attaques. Il faudra en tirer toutes les conséquences sans naïveté, avec force et en lucidité", a-t-il complété à l'Assemblée.

"Effroyable attaque ce matin sur le Pâquier à Annecy. Toutes mes pensées aux victimes et aux familles" a tweeté le maire François Astorg en demandant au public "d'éviter le secteur du Pâquier pour le bon déroulement des opérations".

"Sommet de l'abomination"

"Comment est-ce possible ? Attaquer des petits ! Les frapper avec un couteau ! Notre coeur est en miettes à devoir le vivre", a abondé de son côté Jean-Luc Mélenchon. "L'horreur. Émotion et colère", a écrit le patron des députés socialistes Boris Vallaud, sur le même réseau social. "Effroi et horreur", a réagi de son côté Marine Le Pen.

Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, où les faits se sont déroulés, Laurent Wauquiez (LR), a dénoncé de son côté "l'horreur, encore". "Cette attaque sur des enfants est le sommet de l'abomination", a-t-il ajouté, remerciant les "policiers pour le courage dont ils ont fait preuve en interpellant l'assaillant".