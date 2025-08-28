François Bayrou devant le Medef jeudi, nouvelle occasion de plaider pour son budget

Le
28 Aoû. 2025 à 01h50 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
Le Premier ministre François Bayrou quitte l'Elysée à Paris, le 27 août 2025

Le Premier ministre François Bayrou quitte l'Elysée à Paris, le 27 août 2025

AFP
STEPHANE DE SAKUTIN
Partager 2 minutes de lecture

François Bayrou, désormais prêt "à toutes les négociations nécessaires" sur le budget s'il remporte son pari d'un vote de confiance à l'Assemblée nationale, trouvera jeudi, devant le Medef, une quatrième occasion en quatre jours d'évoquer publiquement la question budgétaire.

Le Premier ministre interviendra à 14H30 devant la Rencontre des entrepreneurs de France (REF), qui se tient pour la première fois à Roland Garros avec un slogan qui résonne avec l'actualité : "Jeu décisif".

M. Bayrou, qui a présenté le 15 juillet les grandes lignes d'un effort budgétaire de 44 milliards d'euros en 2026, s'attirant la désapprobation des oppositions avec des idées comme la suppression de deux jours fériés, a surpris tout le monde lundi en annonçant qu'il se soumettrait à un vote de confiance à l'Assemblée nationale le 8 septembre.

Les oppositions ayant annoncé qu'elles voteraient contre, M. Bayrou a affirmé mercredi sur TF1 qu'il recevrait les responsables de partis et de groupes parlementaires à partir de lundi pour "examiner les choses avec eux", avec pour "condition préalable de s'entendre sur l'importance de l'effort" à réaliser.

Mardi et jeudi, ce sont les partenaires sociaux auxquels le Premier ministre a rendu ou rendra visite, alors que le dialogue social est plutôt apaisé dans le pays, malgré l'échec récent du conclave sur les retraites.

Le président du Medef Patrick Martin à Paris, le 30 juillet 2025

Le président du Medef Patrick Martin à Paris, le 30 juillet 2025

AFP/Archives
Thibaud MORITZ

"Depuis nous avons conclu deux accords", a noté mercredi le président du Medef Patrick Martin, soulignant "notre attachement à tous, syndicats et patronat, à un dialogue social fécond, et respecté par l’État".

La cheffe de file de la CFDT Marylise Léon est cependant favorable à faire contribuer davantage les plus riches, alors que Patrick Martin estime que, "quelle qu’en soit la forme, un retour de l’ISF serait ravageur pour notre économie, et nous nous y opposerons".

A quatre jours de commencer à recevoir les chefs de partis à Matignon, François Bayrou les manquera de peu, jeudi à la REF. En effet, évènement-phare de cette REF, la table ronde de clôture réunira, une heure après la fin d'intervention du Premier ministre, l'ensemble des chefs de partis pour un débat sur l'avenir économique du pays.

Il y aura Bruno Retailleau (LR), Jordan Bardella (RN), Gabriel Attal (Renaissance), Fabien Roussel (PCF), Manuel Bompard (LFI) et Marine Tondelier (Ecologistes).

Seront néanmoins absents, pour des raisons d'agenda, Edouard Philippe (Horizons) et Olivier Faure pour le PS.

International
FRANCE

Dans le même thème - International

Susan Monarez, directrice des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), limogée par l'administration Trump, à Washington, aux Etats-Unis, le 25 juin
International

La directrice de la principale agence sanitaire américaine limogée par Trump

Le chancelier allemand Friedrich Merz (à gauche sur la photo) et le président français Emmanuel Macron (à droite) à Berlin, le 23 juillet 2025
International

Macron et Merz vont sceller le "reset" franco-allemand à Brégançon

Un portrait de Miguel Uribe Turbay près de son cercueil à Bogota, le 11 août.
International

Colombie: sept ans de prison pour le jeune meurtrier de Miguel Uribe

48.85341, 2.34121

À la une

Afrique

Église catholique, ONG, tribune d'intellectuels... Ces voix au Cameroun qui font monter la contestation au pouvoir de Paul Biya

International

Bassirou Diomaye Faye en visite à Paris: quels sont les grands sujets sur la table entre le Sénégal et la France?

Danemark

Groenland: après des révélations de la télé danoise sur l'ingérence américaine, le chargé d'affaires américain convoqué

International

A Chisinau, Macron, Merz et Tusk affichent leur "soutien déterminé" à la Moldavie face à Moscou

International

Est de la RD Congo: tensions meurtrières entre les Wazalendo et l'armée congolaise

International

Israël intensifie ses opérations autour de Gaza-ville

International

Une "offense à la France tout entière" : Macron réplique à Netanyahu sur l'antisémitisme

Afrique

Afrique du Sud, Égypte, Maroc... Ces pays africains qui comptent le plus de millionnaires

International

Un juge brésilien ordonne une surveillance permanente de Bolsonaro pour "risque de fuite"

International

En Cisjordanie, l'armée israélienne saisit 400.000 euros et blesse des dizaines de personnes au cours d'une opération