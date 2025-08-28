François Bayrou jeudi devant un Medef hostile à tout retour de l'ISF

Le
28 Aoû. 2025 à 01h50 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
Le Premier ministre François Bayrou quitte l'Elysée à Paris, le 27 août 2025

Le Premier ministre François Bayrou quitte l'Elysée à Paris, le 27 août 2025

AFP
STEPHANE DE SAKUTIN
Partager 3 minutes de lecture

François Bayrou, désormais prêt "à toutes les négociations nécessaires" sur le budget s'il remporte son pari d'un vote de confiance à l'Assemblée nationale, viendra l'évoquer jeudi devant un Medef fermement opposé à tout retour d'un impôt de type ISF, souhaité par la gauche.

Le Premier ministre interviendra à 14H30 devant la Rencontre des entrepreneurs de France (REF), qui se tient pour la première fois à Roland-Garros avec un slogan qui résonne avec l'actualité : "Jeu décisif".

M. Bayrou, qui a présenté le 15 juillet les grandes lignes d'un effort budgétaire de 44 milliards d'euros en 2026, s'attirant la désapprobation des oppositions avec des idées comme la suppression de deux jours fériés, a surpris lundi en annonçant qu'il se soumettrait à un vote de confiance à l'Assemblée nationale le 8 septembre.

Le décret présidentiel convoquant le Parlement en session extraordinaire pour ce vote de confiance a été publié au Journal Officiel jeudi, avec un ordre du jour en un seul point : "une déclaration de politique générale", en application de l'article 49-1 de la Constitution.

Les oppositions ayant annoncé qu'elles voteraient contre, M. Bayrou a affirmé mercredi sur TF1 qu'il recevrait les responsables de partis et de groupes parlementaires à partir de lundi pour "examiner les choses avec eux", avec pour "condition préalable de s'entendre sur l'importance de l'effort" à réaliser.

Mardi et jeudi, ce sont les partenaires sociaux auxquels le Premier ministre a rendu ou rendra visite.

Le président du Medef Patrick Martin à Paris, le 30 juillet 2025

Le président du Medef Patrick Martin à Paris, le 30 juillet 2025

AFP/Archives
Thibaud MORITZ

La cheffe de file de la CFDT Marylise Léon est favorable à faire contribuer davantage les plus riches au budget, alors que Patrick Martin estime que, "quelle qu'en soit la forme, un retour de l'ISF serait ravageur pour notre économie, et nous nous y opposerons".

Déjà incisif mercredi à la tribune de la REF, il a accusé jeudi matin sur BFM Business les hommes politiques "d'être dans un monde parallèle et de ne pas voir ce qui se passe sur la planète sur le plan économique" notamment en matière de concurrence internationale.

"Que ceux qui expriment de manière politicienne ce genre de propositions", une forte taxation du patrimoine des plus riches, "n'oublient jamais que si les chefs d'entreprises lèvent le crayon, le pays part en vrille", a-t-il soutenu.

Le Medef est davantage ouvert à "un double effacement", selon M. Martin, la remise en cause de certains avantages financiers consentis aux entreprises contre "un abaissement des seuils d'imposition à l'euro près, si possible avec un gain".

Il a néanmoins espéré "un ressaisissement de la part des partis dits de gouvernement pour, le temps qu'il faudra, passer au-dessus de leurs calculs (...) individuels, poser les colts et discuter avec les chefs d'entreprise."

A quatre jours de commencer à recevoir les chefs de partis à Matignon, François Bayrou les manquera de peu, jeudi à la REF.

En effet, événement-phare de cette université d'été, la table ronde de clôture réunira, une heure après la fin d'intervention du Premier ministre, l'ensemble des chefs de partis pour un débat sur l'avenir économique du pays.

International
FRANCE

Dans le même thème - International

Manuel Valls, ministre des Outre-mer dans le gouvernement Bayrou, à l'Assemblée nationale à Paris le 1er juillet 2025
International

Vote de confiance: Valls appelle à un "sursaut" pour un "accord" entre forces de gouvernement

Un accident sur une autoroute près de Foncouverte, le 24 septembre 2024 dans l'Aude
International

Autoroutes: moins de tués en 2024, malgré des comportements à risque persistants

Un feu de forêt à Port Alberni, sur l'île de Vancouver, en Colombie-Britannique, au Canada, le 12 août 2025
International

En Amérique du Nord, les feux balayent les avancées contre la pollution, selon une étude

48.85341, 2.34121

À la une

International

Guerre en Ukraine: au moins 10 morts et plus de 30 blessés après de nouvelles attaques russes sur Kiev

International

Après la Moldavie, Macron et Merz veulent réaffirmer la renaissance du couple franco-allemand

Afrique

Église catholique, ONG, tribune d'intellectuels... Ces voix au Cameroun qui font monter la contestation au pouvoir de Paul Biya

International

États-Unis : nouveau tour de vis sécuritaire de Donald Trump

International

Ilan Halimi: deux hommes interpellés en Seine-Saint-Denis, suspectés d'avoir abattu un olivier lui rendant hommage

International

Bassirou Diomaye Faye en visite à Paris: quels sont les grands sujets sur la table entre le Sénégal et la France?

Danemark

Groenland: après des révélations de la télé danoise sur l'ingérence américaine, le chargé d'affaires américain convoqué

Restitution

"On a cicatrisé cette blessure": à Paris, Madagascar reprend possession de trois crânes sakalava dont celui du roi Toera

International

Une "offense à la France tout entière" : Macron réplique à Netanyahu sur l'antisémitisme

Terriennes

"Le voisinage est un maillon fondamental" pour lutter contre les violences conjugales ou domestiques