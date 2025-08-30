François Ruffin demande la démission d'Emmanuel Macron

Le
30 Aoû. 2025 à 17h23 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
Le député François Ruffin lors d'un meeting de gauche à l'Espace André Malraux, à Châteaudun, le 30 août 2025

Le député François Ruffin lors d'un meeting de gauche à l'Espace André Malraux, à Châteaudun, le 30 août 2025

AFP
JEAN-FRANCOIS MONIER
Partager 2 minutes de lecture

Le député François Ruffin (ex-LFI) a réclamé samedi la démission d'Emmanuel Macron, "dernier verrou" à "un changement d'orientation de politique dans le pays", à l'issue d'un meeting commun avec les Unitaires organisé à Châteaudun (Eure-et-Loir).

"Avant même de parler de coalition", la "grande question c'est: qui doit payer? pour ce chaos budgétaire et politique", a lancé François Ruffin. "Les retraités, les salariés, les malades de longue durée ou les grands PDG et les rentiers ?".

Face à "l'impasse budgétaire", M. Macron "a perdu toute légitimité et le premier à devoir remettre son mandat en jeu, c'est lui". Il est le "dernier verrou", a-t-il indiqué.

"J'appuierai toute personne qui épousera cette autre direction: demander de faire les efforts à ceux qui ont les poches pleines" et trouver "une autre direction".

"Notre grande affaire, c'est d'ouvrir un horizon, une espérance pour la France", a martelé M. Ruffin. "Notre grande affaire, ce n'est pas de faire détester tel ministre, ce n'est pas de faire détester la police, ce n'est pas de faire détester le Parti socialiste", mais "de nous faire aimer".

Face au "spectre d'une dissolution" après l'annonce du Premier ministre François Bayrou de se soumettre à un vote de confiance le 8 septembre, François Ruffin, député de la Somme, a assuré être "prêt", "motivé" et avoir un "plan" en cas de dissolution.

M. Bayrou "met sa tête sur le billot et en même temps nous demande de la pitié", a fustigé celui qui avec son nouveau mouvement Debout!, déclinaison nationale de son micro-parti Picardie Debout, ne cache pas son envie de se présenter à la présidentielle.

"Il y a une tension qui est naissante, possible, entre l'orientation du Rassemblement national et les intérêts de son électorat populaire", a-t-il en outre ajouté à la tribune, ajoutant avoir "des arguments qu'on peut tenir qui sont très concrets".

Samedi, François Ruffin était accompagné lors de cette rentrée politique commune de L'Après (le parti des ex-Insoumis) et de Générations, fondé par Benoît Hamon. Clémentine Autain, Lucie Castets ou l'ancien ministre de l'Education nationale Benoît Hamon étaient notamment présents, avec l'unité comme volonté commune, soutenue par 2.500 militants présents.

International
FRANCE

Dans le même thème - International

Le président du parti Horizons, Édouard Philippe, lors du Congrès national Jeunes Horizons à Saint-Maur des Fossés, le 30 août 2025
International

"Boomers", jeunes ? Édouard Philippe "n'adhère pas" à "la lutte des âges"

Des Yéménites brandissent des armes et des poignards lors d'un rassemblement de solidarité avec les Palestiniens de Gaza et contre Israël et les Etats-Unis, à Sanaa, le 29 août 2025
International

Yémen: les Houthis annoncent la mort de leur Premier ministre dans des raids israéliens

Des militants des droits humains au Kenya
International

Disparitions forcées : un bond de 70% en cinq ans, conflits et actions des États en cause

48.07086, 1.33783

À la une

Journée internationale des victimes de disparition forcée

Disparitions forcées : un bond de 70% en cinq ans, conflits et actions des États en cause

Afrique

Maroc-Algérie : le clip du rappeur Draganov déclenche la controverse sur les réseaux sociaux

États-Unis : l’Autorité palestinienne privée de visas avant l’Assemblée générale de l’ONU

États-Unis: des membres de l'Autorité palestinienne privés de visas avant l’Assemblée générale de l’ONU

International

Le procès de l'ex-président brésilien Jair Bolsonaro, entre pression américaine et état de santé inquiétant

International

L'armée israélienne déclare Gaza-ville "zone de combat dangereuse"

International

Nucléaire iranien: le "snapback", ce mécanisme qui peut permettre de rétablir des sanctions contre Téhéran

International

Ukraine: Zelensky appelle a renforcer la pression sur Poutine après les frappes mortelles

Terriennes

"La joie est bien plus choquante que la colère": l'oeuvre haute en couleurs de Niki de Saint Phalle au Musée national des beaux-arts du Québec

Restitution

"On a cicatrisé cette blessure": à Paris, Madagascar reprend possession de trois crânes sakalava dont celui du roi Toera

International

Macron et Merz scellent à Brégançon le "reset" franco-allemand