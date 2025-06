François Ruffin, le franc-tireur de la gauche qui veut viser haut

Journaliste, réalisateur, ancien agitateur assumé, député et bientôt, l'espère-t-il tout du moins, à l'Elysée ? François Ruffin continue de se préparer à la présidentielle de 2027 en donnant une dimension nationale à son mouvement, anciennement "Picardie debout !", qu'il présente samedi sous sa nouvelle bannière: "Debout!".

Si la Picardie n'est plus présente dans le nom du parti, elle reste dans le moteur politique de cet enfant d'Amiens, qui était scolarisé dans le même lycée privé catholique qu'Emmanuel Macron, La Providence - sa soeur était même amie avec le futur président de la République.

Ce fils d'un cadre et d'une mère au foyer, père de deux enfants et âgé de 49 ans, est devenu le chantre du protectionnisme, de la défense des classes populaires et de la lutte contre le libre-échange, lui qui a été marqué par les fermetures d'usines de Goodyear ou de Whirlpool dans sa région.

François Ruffin devant des salariés de la "Fonderie de Bretagne", à Caudan dans le Morbihan, le 8 janvier 2025 AFP/Archives

"Nous sommes travaillistes, pas au sens anglais, mais nous considérons que le fondement de la société c'est le travail", explique le député, qui s'est notamment fait connaître à l'échelon politique national en défendant les femmes de ménage de l'Assemblée.

"Quelque part, on doit être une gauche qui pue un peu sous les bras. Moi je veux qu'on cite les métiers où on termine sa journée en ayant sué et qu'on vienne porter des thèmes avec les mots des gens", ajoute ce grand défenseur des Gilets Jaunes, qui se targue d'avoir été un des premiers élus à être allé sur les ronds-points en 2018.

Son slogan: "Ils ont l'argent, on a les gens!". Ce journaliste de formation raffole des formules, lui qui oppose "les fous et les mous" à gauche, et dit vouloir réunir "la France des tours et La France des bourgs".

"Faut vraiment qu'il arrête avec les rimes", sourit d'ailleurs un de ses compagnons de route.

"Agent d'influence de la gauche"

Personnalité plutôt réservée et méfiante avec la presse, qui dit avoir connu la dépression et avoir été "malheureux pendant son adolescence", il lance à un jeune âge le journal satirique et indépendant Fakir. Il se fait remarquer après sa sortie de l'école de journalisme du CFJ quand il publie "Les Petits Soldats du journalisme", un ouvrage où il dénonce le fonctionnement de la profession.

François Ruffin au tribunal correctionnel de Paris le 28 novembre 2024, lors du procès de l'ex-patron du renseignement intérieur Bernard Squarcini, condamné en mars 2025 notamment pour la surveillance de M. Ruffin entre 2013 et 2016 pour le compte de LVMH AFP

Inspiré par le travail de Michael Moore aux Etats-Unis, il écrit par la suite de nombreux livres et rencontre le succès avec son documentaire "Merci Patron!". Cette critique des délocalisations de Bernard Arnault et LVMH lui vaut un César en 2017. Suivront d'autres documentaires, notamment "Debout les femmes !" en 2021.

"Ça fait 25 ans que je suis un agent d'influence de la gauche française. J'ai eu la chance, moi, d'avoir 20 ans pour forger une pensée, sans vouloir me la raconter", estime François Ruffin.

Une séparation dans le bruit et la fureur

La politique, il s'y lance de manière professionnelle en 2017 en devenant député de la Somme après avoir créé son micro-parti, Picardie debout. En rejet total du Parti socialiste après le quinquennat Hollande, il rejoint la gauche de la gauche et le groupe de La France insoumise de Jean-Luc Mélenchon à l'Assemblée.

Pendant son premier mandat, il acquiert une réputation de trublion, notamment en revêtant un maillot de foot dans l'hémicycle. Mais il s'éloigne de la ligne d e LFI après 2022, s'estimant ostracisé alors que le groupe passe de 17 à 75 députés.

François Ruffin et Jean-Luc Mélenchon à l'Assemblée nationale à Paris, le 5 février 2019 AFP/Archives

Stratégiquement, il plaide pour "l'apaisement" et la fin de la conflictualité si chère aux Insoumis. Sur le fond, il leur reproche de ne pas s'adresser à la France péri-urbaine ou aux anciens électeurs de gauche passés à l'extrême droite.

Le divorce intervient avec fracas en 2024, au moment de la dissolution.

Au forceps, et en essayant de se démarquer le plus possible de Jean-Luc Mélenchon, il parvient à se faire réélire dans sa circonscription face à un RN qui menaçait de l'emporter.

Devenu une figure de l'union de la gauche malgré sa méfiance naturelle envers les aventures collectives - "Dans un couple, j'ai l'impression qu'il y a déjà une personne en trop", a-t-il une fois dit - il lui restera quand même à convaincre qu'il peut rassembler autour de lui.

"Le cadre collectif c'est pas trop son truc. Il a même reculé dessus", critique un de ses proches. Lui, compte notamment sur sa popularité pour arriver à ses fins.

"Pour être une figure politique nationale connue, il faut avoir été ministre d'Etat, chef d'un grand parti ou candidat à la présidentielle. Moi je suis parmi les +personnalités politiques préférées+ des Français en ayant coché aucune de ces cases", observe-t-il.