Francophonie : mort d'Angélique Kourounis, journaliste, écrivaine et réalisatrice franco-grecque

Journaliste, écrivaine et réalisatrice franco-grecque, Angélique Kourounis est décédée à l'âge de 61 ans. Elle était correspondante en Grèce pour de nombreux médias francophones dont TV5MONDE.

Journaliste, écrivaine et réalisatrice franco-grecque, Angélique Kourounis a été emportée par la maladie le 6 mai 2024 à l'âge de 61 ans. Elle est l'autrice d'une oeuvre considérable, filmée, écrite et radiophonique, lauréate de nombreux prix. Elle était correspondante pour la Grèce et les Balkans pour de nombreux médias francophones dont TV5MONDE.

Journaliste d'investigation, elle a couvert les conflits armés dans les Balkans. Basée à Athènes où elle était correspondante pour de nombreux médias francophones, Angélique Kourounis a longuement enquêté sur les néo-nazis d'Aube dorée en Grèce. Elle a réalisé notamment deux documentaires sur ce parti néo-nazi grec : Aube dorée, une affaire personnelle et Aube dorée, l'affaire de tous.

Elle a suivi et décryptée la crise en Grèce. Elle est co-autrice des Visages de la crise, ouvrage sur les pays du sud de l'Europe endettés et frappés par des plans d'austérité après la crise des subprimes de 2008.

Angélique Kourounis a beaucoup travaillé sur Chypre et la division de cette île méditerranéenne entre Grèce et Turquie. Invitée sur le plateau de TV5MONDE, elle avait présenté son documentaire "Les fantômes de Varosha" consacré à cette ville symbole de la partition de Chypre.

(Re)voir Chypre : Varosha, ville symbole de la division de l'île