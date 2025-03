Frappe aérienne israélienne sur Damas contre le Jihad islamique palestinien

A member of the Syrian security forces stands guard at the site of an Israeli air strike on a building in Damascus in an area where Palestinian leaders are known to reside, on March 13, 2025. Israel's Defence Minister Israel Katz confirmed the Israeli air force conducted an air strike on the Syrian capital, following reports of a raid that killed one person on March 13 from Un membre des forces de sécurité syriennes monte la garde devant un bâtiment détruit par une frappe aérienne israélienne à Damas, le 13 mars 2025