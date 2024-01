Frappes au Yémen: des centaines de milliers de manifestants à Sanaa

Des Yéménites manifestent à Sanaa à la suite des frappes américaines et britanniques, à Sanaa le 12 janvier 2024

Des Yéménites ont répondu vendredi par centaines de milliers à l'appel des Houthis à manifester à Sanaa contre les frappes des Etats-Unis et du Royaume-uni visant ces rebelles en représailles à leurs attaques contre la marine marchande en mer Rouge.

La foule a rempli la grande place Sabine du centre de Sanaa sous une forêt de drapeaux yéménites et palestiniens et de nombreux portraits du chef des rebelles, Abdelmalek al-Houthi, et du chef du Hezbollah libanais, Hassan Nasrallah, dont les groupes sont soutenus par l'Iran.

"Mort à l'Amérique, mort à Israël", ont scandé les manifestants, des partisans des rebelles qui contrôlent la capitale Sanaa et plusieurs régions du Yémen.

Certains brandissaient des fusils d'assaut AK-47, selon un correspondant de l'AFP.

Depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza, déclenchée par une attaque sans précédent du Hamas palestinien sur le sol israélien le 7 octobre, des manifestations de soutien aux Palestiniens de Gaza se tiennent tous les vendredis à Sanaa.

Mais le dernier rassemblement a pris une allure particulière, ayant suivi de quelques heures des frappes américaines et britanniques contre des cibles des Houthis en représailles à leurs attaques contre des navires marchands en mer Rouge.

"Si l'Amérique et ses alliés décident de nous déclarer une guerre ouverte, nous y serons prêts et nous n'aurons d'autre choix que de remporter la victoire ou tomber en martyr", a déclaré à l'AFP l'un des manifestants Abdel Azim Ali.

"Nous attendons le jour où on sera engagé dans une guerre avec l'Amérique", a renchéri un autre Mohammed Hussein.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, les Etats-Unis et le Royaume-uni ont pris pour cible des dizaines de sites des rebelles au Yémen, selon le Commandement central américain.

Fichier vidéo Dans un communiqué au nom des manifestants, l'un des organisateurs a évoqué "un million" de participants. L'"agression américano-britannique contre le Yémen est un signe de soutien à l'entité sioniste et une tentative pour nous empêcher d'appuyer la Palestine", a-t-il dit.

"Nous donnons notre bénédiction au combat sacré (pour la libération de la Palestine) et nous déléguons à notre leader (Abdelmalek al-Houthi) le pouvoir de le mener", a-t-il ajouté.

Selon des correspondants de l'AFP, d'autres manifestations ont eu lieu dans d'autres villes contrôlées par les Houthis comme Hodeida (ouest) ou Ibb (sud).