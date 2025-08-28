Frappes sur Kiev : l'UE convoque l'ambassadeur russe

28 Aoû. 2025 à 09h43 (TU)
AFP
La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, à Bruxelles, le 28 août 2025

L'Union européenne a convoqué l'ambassadeur de Russie à Bruxelles après les frappes de la nuit qui ont endommagé ses bureaux à Kiev, a annoncé jeudi la cheffe de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, sur le réseau social X.

"Aucune mission diplomatique ne devrait être une cible", a-t-elle déclaré après ces bombardements russes qui ont fait 14 morts, dont trois enfants, selon les secouristes. Cette convocation doit avoir lieu dans la journée, a précisé une porte-parole du service diplomatique de l'UE, Anitta Hipper.

Ces nouvelles frappes montrent que la Russie "ne recule devant rien" pour "terroriser" l'Ukraine, a de son côté réagi la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

"Il s'agit de l'attaque de drones et de missiles la plus meurtrière contre la capitale (ukrainienne) depuis juillet", a-t-elle déploré devant la presse. "C'était aussi une attaque contre notre délégation", a-t-elle ajouté, et "c'est pourquoi nous allons maintenir une pression maximum sur la Russie".

Les bureaux de la mission de l'UE ont été endommagés par l'explosion de deux missiles, qui ont touché des bâtiments ukrainiens situés à une cinquantaine de mètres de là, a précisé Mme von der Leyen.

Le président du Conseil européen, Antonio Costa, s'était dit plus tôt "horrifié" par ce bombardement aérien nocturne russe, l'un des plus importants effectués contre l'Ukraine.

Le président Volodymyr Zelensky a quant à lui accusé les autorités russes de préférer "continuer à tuer" plutôt que de négocier une paix. La Russie affirme en revanche n'avoir atteint que des cibles militaires.

Le président français Emmanuel Macron a dénoncé la "terreur" et la "barbarie" de la Russie, tandis que le Premier ministre britannique Keir Starmer a accusé ce pays de "saboter les espoirs de paix".

Ursula von der Leyen a par ailleurs annoncé son intention de se rendre dans des pays de l'UE frontaliers ou situés non loin du Bélarus et de la Russie pour faire part de la "pleine solidarité" de l'UE à leur égard.

Elle ira vendredi en Lettonie puis en Finlande avant de gagner samedi l'Estonie. Dimanche, Mme von der Leyen sera en Pologne, puis en Bulgarie avant de dernières étapes lundi en Lituanie et en Roumanie.

