Frappes sur Téhéran : les familles des détenus français Noémie Kohler et Jacques Paris n'ont plus de nouvelles

De nombreux "prisonniers politiques" iraniens, selon les ONG, et plusieurs détenus européens, qualifiés d'"otages" par les chancelleries occidentales, sont emprisonnés dans la section 209 de cette prison de sinistre réputation, située dans le nord de la capitale iranienne.

Parmi eux, deux Français, Cécile Kohler et Jacques Paris.

Lire Cécile Kohler, trois ans dans les geôles iraniennes

En temps normal, les nouvelles qui parviennent à l'extérieur sont rares. Avec l'attaque israélienne en cours depuis le 13 juin, il n'y a désormais plus de communication.

Noémie Kohler, la soeur de la Française Cécile Kohler, détenue depuis plus de trois ans pour "espionnage" avec son compagnon Jacques Paris, dans des conditions extrêmement dures, a raconté à l'AFP que les familles d'"otages" étaient "terrifiées".

On a vu qu'au moins deux frappes avaient eu lieu à environ 2 kilomètres de l'endroit où ils sont détenus, donc c'est extrêmement proche. On se doute qu'ils ont dû entendre les explosions mais on ne sait pas du tout comment ils vont, on ne sait pas du tout à quel niveau d'information ils ont accès (...) on ne sait pas si les conditions dans la prison se sont détériorées en lien avec la situation. On est absolument dans l'inconnu et on est vraiment terrifié. Noémie Kohler, soeur de Cécile Kohler