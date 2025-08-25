Gaza: 15 morts dont 5 journalistes dans des frappes israéliennes sur un hôpital de Khan Younès

La Défense civile de la bande de Gaza a annoncé ce lundi que des frappes israéliennes sur l'hôpital Nasser à Khan Younes, dans le sud de l'enclave palestinienne, avaient fait 15 morts. Parmi les victimes, quatre journalistes et un membre de la défense civile. 

Le
25 Aoû. 2025 à 09h47 (TU)
Par
Jules Lalanne Larrieu
Victimes à Gaza

Des proches palestiniens pleurent la mort de Karim Qdeih, 13 ans, tué avec d'autres personnes lors de frappes israéliennes nocturnes, lors de ses funérailles devant l'hôpital Nasser à Khan Younis, dans le sud de la bande de Gaza, samedi 23 août 2025.

AP Photo/Mariam Dagga
Les bombardements israéliens continuent à Gaza. Selon la Défense civile, des frappes meurtrières ont touché un hôpital du sud du territoire palestinien. 

Mahmoud Bassal, le porte-parole de la Défense civile de la bande de Gaza, organisation dispensant des premiers secours, a annoncé un "bilan (...) de 15 morts, dont cinq journalistes et un membre de la Défense civile" après avoir rapporté deux frappes israéliennes sur l'hôpital Nasser de Khan Younès. 

Un journaliste de Al-Jazeera parmi les victimes

La chaine de télévision qatari Al-Jazeera a annoncé ce matin, qu'un de ses journalistes avait été tué dans les frappes. La mort de Mohammad Salama, photojournaliste et caméraman, a été confirmée par l'AFP.

Interrogé par l'AFP sur la mort de Mohammad Salama, l'armée israélienne a dit "vérifier" les informations.

Mariam Dagga, photographe pour l'agence de presse AP a aussi été tuée dans la frappe. Reuters aussi a indiqué que l'un de ses collaborateurs faisait aussi partie des victimes. 

Le 11 août dernier, Al-Jazeera avait déjà perdu quatre de ses journalistes et deux pigistes, après une frappe israélienne sur leur tente. 

Depuis le début du conflit, près de 200 journalistes ont perdu la vie dans la bande de Gaza selon Reporters Sans Frontières.

