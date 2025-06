Gaza: 37 morts dans des frappes israéliennes selon les secours, la GHF dit reprendre ses activités

La Défense civile a fait état jeudi de 37 personnes tuées par des frappes israéliennes dans la bande de Gaza, où la Fondation humanitaire de Gaza (GHF), soutenue par les Etats-Unis et Israël, a annoncé avoir repris ses distributions de nourriture, après des débuts chaotiques et meurtriers.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, a de son côté annoncé le retour en Israël des corps de deux otages israélo-américains - enlevés lors de l'attaque du Hamas du 7 octobre 2023 qui a déclenché la guerre - à l'issue d'une opération de l'armée et du Shin Bet, l'agence de sécurité intérieure.

"Nous étions ouverts pour des distributions aujourd'hui", a indiqué à l'AFP le service de presse de la GHF, faisant état de la livraison de "1,4 million de repas".

Cette société privée, accusée au sein de la communauté humanitaire de servir les objectifs militaires israéliens, avait suspendu mercredi ses distributions, au motif de "travaux de rénovation" et "réorganisation".

Fichier vidéo La situation humanitaire est désastreuse dans le territoire palestinien, affamé par un blocus de plus de deux mois imposé par Israël, seulement partiellement assoupli la semaine dernière.

La Défense civile de la bande de Gaza a de son côté fait état de la mort de 37 personnes dans des frappes israéliennes à travers la bande de Gaza.

"Cet Aïd a le goût du sang", se désole Sami Felfel, dans le nord du territoire, à la veille de la grande fête musulmane du Sacrifice que les Gazaouis vont à nouveau vivre dans les ruines et, pour beaucoup, le deuil de proches.

"Militarisation" de l'aide

Des proches pleurent la mort de trois journalistes palestiniens après des frappes israéliennes, à l'hôpital Ahli Arab de Gaza-ville, le 5 juin 2025 AFP

Après bientôt 20 mois d'une guerre dévastatrice, la pression internationale se renforce sur Israël pour y mettre fin et rouvrir les vannes humanitaires, mais une résolution du conseil de sécurité de l'ONU en ce sens a été bloquée mercredi par un véto des Etats-Unis.

L'Iran a condamné le veto américain, y voyant "un affront explicite à la volonté de la communauté internationale".

Et en visite à Paris, le président brésilien, Luiz Inacio Lula da Silva, a de nouveau accusé "le gouvernement d'extrême droite" d'Israël de "génocide".

Des Gazaouis déplacés sur une route menant à un site de distribution d'aide de la société GHF à Rafah, dans le sud de la bande de Gaea, le 5 juin 2025 AFP

La GHF avait commencé la distribution de colis-repas le 27 mai, mais dès le premier jour, son déploiement a donné lieu à des scènes de chaos meurtrières, soulevant de nombreuses critiques internationales.

Dans le dernier drame en date, mardi, 27 personnes en route vers un de ses sites à Rafah (sud) ont été tuées quand des soldats israéliens ont ouvert le feu "sur des milliers de civils" rassemblés à plusieurs centaines de mètres, selon la Défense civile.

Israël, qui accuse le mouvement islamiste palestinien d'agir contre la GHF, a fait état de "tirs de semonce" de ses soldats pour éloigner des "suspects" menaçant leur sécurité, et a dit avoir ouvert une enquête.

A Genève, une centaine d'employés de Médecins sans Frontières (MSF) ont manifesté pour dénoncer un nouveau système d'aide "déshumanisant" et sa "militarisation" par Israël.

"Ouvrir les frontières à Gaza"

Israël a intensifié mi-mai son offensive à Gaza, dans le but affiché de libérer les derniers otages du 7-Octobre, prendre le contrôle de tout le territoire et anéantir le Hamas qui y a pris le pouvoir en 2007.

Un blindé israélien le long de la barrière entre Israël et la bande de Gaza, le 5 juin 2025 AFP

Des négociations menées parallèlement via les médiateurs qataris, égyptiens et américains, ont jusque-là échoué à faire taire les armes.

"Au cours d'une opération spéciale du Shin Bet et de l'armée dans la bande de Gaza, les corps de deux de nos otages (...) ont été ramenés en Israël: Judy Weinstein-Haggai et Gad Haggai", a annoncé M. Netanyahu dans la matinée.

Ce couple de septuagénaires avait été tué au kibboutz Nir Oz le 7-Octobre.

Sur les 251 personnes alors enlevées, 55 restent désormais retenues à Gaza, dont 32 déclarées mortes par l'armée israélienne.

Des proches et collègues autour de la dépouille d'un de trois journalistes palestiniens tués par des frappes israéliennes, à l'hôpital Ahli Arab de Gaza-ville le 5 juin 2025 AFP

"Tous les otages doivent être libérés immédiatement", a réagi le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, voyant dans le retour des captifs morts "un rappel brutal de la cruauté persistante" du Hamas.

Plus de 130 médias et organisations de défense des journalistes, dont l'AFP, ont pour leur part demandé à Israël "l'accès immédiat" et "sans restrictions" de la presse internationale à la bande de Gaza, à laquelle les correspondants étrangers n'ont pas accès, sauf exception, depuis le début de la guerre.

L'attaque du 7-Octobre a entraîné la mort de 1.218 personnes côté israélien, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP basé sur des données officielles.

Plus de 54.607 Palestiniens, majoritairement des civils, ont été tués dans la campagne militaire israélienne de représailles, selon des données du ministère de la Santé du Hamas, jugées fiables par l'ONU.