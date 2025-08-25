Gaza: au moins 20 morts dont 5 journalistes dans des frappes israéliennes sur un hôpital de Khan Younès

La Défense civile de la bande de Gaza a annoncé ce lundi 25 août que des frappes israéliennes sur l'hôpital Nasser à Khan Younes, dans le sud de l'enclave palestinienne, avaient fait au moins 20 morts. Parmi les victimes, cinq journalistes dont certains collaboraient avec Al Jazeera et les agences de presse Reuters et Associated Press (AP).

Des proches palestiniens pleurent la mort de Karim Qdeih, 13 ans, tué avec d'autres personnes lors de frappes israéliennes nocturnes, lors de ses funérailles devant l'hôpital Nasser à Khan Younis, dans le sud de la bande de Gaza, samedi 23 août 2025.

Les bombardements israéliens continuent à Gaza. Selon la Défense civile, des frappes meurtrières ont touché ce lundi l'hôpital Nasser, qui est l'un des derniers établissements de santé encore partiellement fonctionnels dans la bande de Gaza. Ce complexe hospitalier a été ciblé à plusieurs reprises par Israël depuis le début de la guerre.

Mahmoud Bassal, le porte-parole de la Défense civile de la bande de Gaza, organisation dispensant des premiers secours, a annoncé un "bilan (...) de 20 morts, dont cinq journalistes et un membre de la Défense civile" après avoir rapporté deux frappes israéliennes sur l'hôpital Nasser de Khan Younès.

Un drone explosif puis un bombardement aérien

Selon le porte-parole, l'hôpital Nasser de Khan Younès a été frappé à deux reprises par l'armée israélienne, d'abord par un drone explosif, puis par un bombardement aérien alors que les blessés étaient évacués.

.@WHO received reports of two strikes on the Nasser Medical Complex this morning, resulting in the deaths of at least 20 people, including four health workers and five journalists. Fifty others were injured, among them critically ill patients who were already receiving care.



The… pic.twitter.com/XzTM4u0pAt — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) August 25, 2025

Israël annonce une "enquête"

Compte tenu des restrictions imposées aux médias par Israël à Gaza et des difficultés d'accès sur le terrain, l'AFP n'est pas en mesure de vérifier de manière indépendante les bilans et affirmations de la Défense civile ou de l'armée israélienne.

L'armée israélienne a reconnu avoir mené "une frappe dans la zone de l'hôpital Nasser", et annoncé une "enquête". Regrettant "tout dommage causé à des personnes non impliquées", elle a affirmé qu'elle "ne ciblait pas les journalistes en tant que tels".

Al Jazeera a annoncé la mort sur place d'un de ses photojournalistes et reporter d'images, Mohammad Salama, deux semaines après qu'elle a perdu quatre journalistes et deux pigistes, dans une frappe ciblée de l'armée israélienne qui accusait l'un d'entre eux d'être un membre actif de la branche armée du mouvement islamiste palestinien Hamas. Elle avait rejeté cette allégation. La mort de Mohammad Salama, photojournaliste et caméraman, a été confirmée par l'AFP.

Tweet URL

Mariam Dagga, photographe de 33 ans pour l'agence de presse Associated Press (AP) a aussi été tuée dans la frappe. L'agence américaine s'est elle dite "choquée et attristée" par le décès de cette collaboratrice de l'agence depuis le début de la guerre. Cette pigiste n'était pas en mission pour l'agence au moment des faits, a-t-elle précisé.

Reuters a indiqué de son côté que l'un de ses collaborateurs faisait aussi partie des victimes. "Nous sommes dévastés d'apprendre le décès de Hossam al-Masri, collaborateur de Reuters, et les blessures infligées à un autre de nos collaborateurs, Hatem Khaled, lors des frappes israéliennes contre l'hôpital Nasser", a déclaré un porte-parole de l'agence de presse canado-britannique dans un communiqué.

Tweet URL

L'Association de la presse étrangère à Jérusalem (FPA) a exigé "des explications" de la part des autorités israéliennes. La FPA est "scandalisée et choquée", indique un communiqué de l'association, au sein de laquelle est représentée l'AFP, notant qu'il n'y avait eu "aucun avertissement avant ces frappes".

Reuters et Associated Press ont exprimé leur choc et leur tristesse pour la mort d'un collaborateur et d'une pigiste dans des frappes sur un hôpital du sud de Gaza, imputées à Israël.

Le chef de l'agence de l'ONU en charge des réfugiés palestiniens (UNRWA) a dénoncé l'inaction "choquante" de la communauté internationale face au conflit à Gaza. Cette frappe revient à "faire taire les dernières voix qui dénoncent la mort silencieuse d'enfants victimes de la famine", a dénoncé Philippe Lazzarini sur X, ajoutant: "L'indifférence et l'inaction du monde sont choquantes".

Le 11 août dernier, Al-Jazeera avait déjà perdu quatre de ses journalistes et deux pigistes, après une frappe israélienne sur leur tente. Depuis le début du conflit, près de 200 journalistes ont perdu la vie dans la bande de Gaza selon Reporters Sans Frontières.