Gaza: au moins 20 morts dont 5 journalistes dans des frappes israéliennes sur un hôpital de Khan Younès

La Défense civile de la bande de Gaza a annoncé ce lundi 25 août que des frappes israéliennes sur l'hôpital Nasser à Khan Younes, dans le sud de l'enclave palestinienne, avaient fait au moins 20 morts. Parmi les victimes, cinq journalistes dont certains collaboraient avec Al Jazeera et les agences de presse Reuters et Associated Press (AP).

Le
25 Aoû. 2025 à 09h47 (TU)
Mis à jour le
Par
Jules Lalanne Larrieu
avec AFP
Victimes à Gaza

Des proches palestiniens pleurent la mort de Karim Qdeih, 13 ans, tué avec d'autres personnes lors de frappes israéliennes nocturnes, lors de ses funérailles devant l'hôpital Nasser à Khan Younis, dans le sud de la bande de Gaza, samedi 23 août 2025.

AP Photo/Mariam Dagga
Partager 2 minutes de lecture

Les bombardements israéliens continuent à Gaza. Selon la Défense civile, des frappes meurtrières ont touché ce lundi l'hôpital Nasser, qui est l'un des derniers établissements de santé encore partiellement fonctionnels dans la bande de Gaza. Ce complexe hospitalier a été ciblé à plusieurs reprises par Israël depuis le début de la guerre.

Mahmoud Bassal, le porte-parole de la Défense civile de la bande de Gaza, organisation dispensant des premiers secours, a annoncé un "bilan (...) de 20 morts, dont cinq journalistes et un membre de la Défense civile" après avoir rapporté deux frappes israéliennes sur l'hôpital Nasser de Khan Younès.

Un drone explosif puis un bombardement aérien

Selon le porte-parole, l'hôpital Nasser de Khan Younès a été frappé à deux reprises par l'armée israélienne, d'abord par un drone explosif, puis par un bombardement aérien alors que les blessés étaient évacués.

Israël annonce une "enquête"

Compte tenu des restrictions imposées aux médias par Israël à Gaza et des difficultés d'accès sur le terrain, l'AFP n'est pas en mesure de vérifier de manière indépendante les bilans et affirmations de la Défense civile ou de l'armée israélienne.

L'armée israélienne a reconnu avoir mené "une frappe dans la zone de l'hôpital Nasser", et annoncé une "enquête". Regrettant "tout dommage causé à des personnes non impliquées", elle a affirmé qu'elle "ne ciblait pas les journalistes en tant que tels".

Al Jazeera a annoncé la mort sur place d'un de ses photojournalistes et reporter d'images, Mohammad Salama, deux semaines après qu'elle a perdu quatre journalistes et deux pigistes, dans une frappe ciblée de l'armée israélienne qui accusait l'un d'entre eux d'être un membre actif de la branche armée du mouvement islamiste palestinien Hamas. Elle avait rejeté cette allégation. La mort de Mohammad Salama, photojournaliste et caméraman, a été confirmée par l'AFP.

Mariam Dagga, photographe de 33 ans pour l'agence de presse Associated Press (AP) a aussi été tuée dans la frappe. L'agence américaine s'est elle dite "choquée et attristée" par le décès de cette collaboratrice de l'agence depuis le début de la guerre. Cette pigiste n'était pas en mission pour l'agence au moment des faits, a-t-elle précisé.

Reuters a indiqué de son côté que l'un de ses collaborateurs faisait aussi partie des victimes. "Nous sommes dévastés d'apprendre le décès de Hossam al-Masri, collaborateur de Reuters, et les blessures infligées à un autre de nos collaborateurs, Hatem Khaled, lors des frappes israéliennes contre l'hôpital Nasser", a déclaré un porte-parole de l'agence de presse canado-britannique dans un communiqué. 

L'Association de la presse étrangère à Jérusalem (FPA) a exigé "des explications" de la part des autorités israéliennes. La FPA est "scandalisée et choquée", indique un communiqué de l'association, au sein de laquelle est représentée l'AFP, notant qu'il n'y avait eu "aucun avertissement avant ces frappes".

Reuters et Associated Press ont exprimé leur choc et leur tristesse pour la mort d'un collaborateur et d'une pigiste dans des frappes sur un hôpital du sud de Gaza, imputées à Israël.

Le chef de l'agence de l'ONU en charge des réfugiés palestiniens (UNRWA) a dénoncé l'inaction "choquante" de la communauté internationale face au conflit à Gaza. Cette frappe revient à "faire taire les dernières voix qui dénoncent la mort silencieuse d'enfants victimes de la famine", a dénoncé Philippe Lazzarini sur X, ajoutant: "L'indifférence et l'inaction du monde sont choquantes".

Le 11 août dernier, Al-Jazeera avait déjà perdu quatre de ses journalistes et deux pigistes, après une frappe israélienne sur leur tente. Depuis le début du conflit, près de 200 journalistes ont perdu la vie dans la bande de Gaza selon Reporters Sans Frontières.

International
Guerre à Gaza

Dans le même thème - International

Le chercheur français Laurent Vinatier, accusé d'avoir recueilli des informations militaires russes sans s'enregistrer comme &quot;agent étranger&quot; dans un box d'accusés lors d'une audience au tribunal du district de Zamoskvoretsky, à Moscou, le 16 septembre 20
International

Russie: le chercheur français Vinatier devant le tribunal pour des accusations d'"espionnage"

Cisjordanie oliviers
International

Cisjordanie: des centaines d'oliviers déracinés après "une grave fusillade" contre des colons israéliens

Mali
International

Mali: Kassela, Farabougou... Ce que l'on sait sur les attaques de djihadistes affiliés à Al-Qaïda

Guerre à Gaza

International

Israël : pas de gouvernement d'union national

International

Israël orchestre une campagne de communication «inédite» sur Gaza

Culture

Rock en Seine : le groupe Kneecap controversé

International

Bande de Gaza : l'ONU déclare la famine à Gaza

International

Crise humanitaire : l'enclave fait face à la famine

À la une

International

Mali: Kassela, Farabougou... Ce que l'on sait sur les attaques de djihadistes affiliés à Al-Qaïda

International

Gaza: au moins 20 morts dont 5 journalistes dans des frappes israéliennes sur un hôpital de Khan Younès

International

"Flambée de l'antisémitisme en France": l'ambassadeur américain à Paris convoqué après ses critiques sur Macron

Afrique

Présidentielle en Côte d'Ivoire : Tidjane Thiam dépose sa candidature malgré sa radiation des listes électorales

International

Cisjordanie: des centaines d'oliviers déracinés après "une grave fusillade" contre des colons israéliens

International

Russie: le chercheur français Vinatier devant le tribunal pour des accusations d'"espionnage"

International

Vietnam: le typhon Kajiki a touché terre, des dizaines de milliers d'évacuations

International

États-Unis : Kilmar Abrego García, symbole des contradictions politiques

International

"Plus d'un million de personnes en situation d'urgence": pourquoi l'ONU reconnaît désormais l'état de famine dans la bande de Gaza

International

Royaume-Uni : l'extrême-droite organise des manifestations contre les demandeurs d'asile