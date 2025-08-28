Gaza: des experts de l'ONU dénoncent des "disparitions forcées" sur des sites d'aide

Le
28 Aoû. 2025 à 10h28 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
Des Palestiniens portent des cartons d'aide humanitaire reçus dans un centre de distribution géré par la Fondation humanitaire de Gaza (GHF), alors qu'ils traversent le "corridor de Netzarim", dans le centre de la bande de Gaza, le 22 août 2025

AFP/Archives

AFP/Archives
Eyad BABA
Des experts des droits de l'Homme de l'ONU ont qualifié de "crime odieux" jeudi des informations faisant état de "disparitions forcées" de Palestiniens affamés en quête de nourriture dans des sites de distribution gérés par la Fondation Humanitaire de Gaza.

Les sept experts indépendants ont assuré dans une déclaration commune avoir reçu des informations selon lesquelles plusieurs personnes, dont un enfant, avaient disparu après avoir visité des sites de distribution d'aide à Rafah.

L'armée israélienne était "directement impliquée dans les disparitions forcées de personnes cherchant de l'aide", ont ajouté les experts, mandatés par le Conseil des droits de l'Homme de l'ONU, mais qui ne parlent pas au nom des Nations Unies.

Famine dans la bande de Gaza

Répartition de la population par niveau d'insécurité alimentaire dans la bande de Gaza, d'après l'analyse du Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC), publiée le 22 août 2025

AFP
Nalini LEPETIT-CHELLA, Valentina BRESCHI

"Les signalements de disparitions forcées visant des civils affamés cherchant à exercer leur droit fondamental à se nourrir ne sont pas seulement choquants, mais équivalent à de la torture", ont-ils déclaré. "Utiliser la nourriture comme un outil pour mener des disparitions ciblées et massives doit cesser immédiatement", selon eux.

De son côté, la Fondation humanitaire de Gaza (GHF) a déclaré jeudi qu'il n'y avait "aucune preuve de disparitions forcées" dans ses sites d'aide dans les territoires palestiniens, après que des experts de l'ONU ont fait état d'informations sur de telles exactions.

"Nous opérons dans une zone de guerre où de graves allégations pèsent contre toutes les parties opérant en dehors de nos sites. Mais à l'intérieur des installations de la GHF, il n'y a aucune preuve de disparitions forcées", a déclaré la fondation dans un communiqué à l'AFP.

Des jeunes Palestiniens tentent d'obtenir du riz distribué par une cuisine caritative dans l'ouest de Gaza, le 28 août 2025

AFP

AFP
BASHAR TALEB

L'ONU a déclaré une famine dans le gouvernorat de Gaza la semaine dernière, accusant l'"obstruction systématique" des livraisons humanitaires par Israël. Israël, qui a accusé le Hamas de piller l'aide fournie par l'ONU, a imposé un blocus total sur Gaza entre mars et mai.

Une fois que les restrictions ont commencé à s'assouplir, la GHF, une organisation privée soutenue par Israël et les États-Unis, a été créée pour distribuer l'aide alimentaire, mettant de fait à l'écart les agences de l'ONU.

Le bureau des droits de l'Homme de l'ONU a déclaré la semaine dernière qu'il avait documenté la mort de 1.857 Palestiniens cherchant de l'aide depuis fin mai, dont 1.021 près des sites du GHF.

