Gaza: des tirs israéliens font plus de 50 morts près d'un centre d'aide, selon la Défense civile

Des Palestiniens transportent un homme blessé près un centre d'aide de Kahn Youès dans le territoire de Gaza; me 17 juin 2025.

La Défense civile de la bande de Gaza a affirmé mardi que les forces israéliennes avaient tué plus de 50 personnes rassemblées près d'un centre de distribution de nourriture à Khan Younès, dans le sud du territoire palestinien.

Selon le porte-parole de ces services de secours, Mahmoud Bassal, au moins 53 personnes ont été tuées et plus de 200 blessées au moment où des milliers de Palestiniens s'étaient rassemblés près d'un centre d'aide de l'ONG World Central Kitchen.

"Des drones israéliens ont tiré sur les gens. Quelques minutes plus tard, des chars israéliens ont tiré plusieurs obus", a-t-il affirmé auprès de l'AFP.

Compte tenu des restrictions imposées aux médias dans le territoire palestinien et des difficultés d'accès sur le terrain, l'AFP n'est pas en mesure de vérifier de manière indépendante les bilans et les informations avancés par la Défense civile.

Contactée par l'AFP, l'armée israélienne a dit "examiner" les faits, en relevant qu'un "rassemblement a été identifié près d'un camion de distribution d'aide qui a été frappé dans le secteur de Khan Younès et à proximité de troupes (israéliennes) opérant dans la zone".

Selon le ministère de la Santé du gouvernement du Hamas, qui a dénoncé "un terrible massacre", "51 martyrs et plus de 200 blessés" ont été transportés à l'hôpital Nasser de Khan Younès. "Il y a des dizaines de martyrs qui gisent encore sur le sol et d'autres qui ont été réduits en morceaux par les obus tombés directement parmi les civils", a dénoncé un responsable.

Mohammad Abou Amer, présent sur les lieux, a raconté que les personnes visées étaient "des gens ordinaires et non armés" qui "étaient allés acheter du pain et de la farine pour leurs enfants".

Selon la Défense civile, quatre autres personnes ont aussi été tuées par l'armée israélienne près de Rafah.

Communications coupées

Avant d'attaquer l'Iran le 13 juin, l'armée israélienne avait intensifié à la mi-mai son offensive à Gaza, déclenchée le 7 octobre 2023 par l'attaque du Hamas dans le sud d'Israël, dans le but affiché de libérer les derniers otages et anéantir le mouvement islamiste.

Des Palestiniens blessés à Gaza près d'un centre d'aide sont soignés à l'hôpital de Nasser de Kahn Younès le 17 juin 2025. AFP

Israël a imposé début mars au territoire un blocus, partiellement assoupli fin mai, qui a entraîné de très graves pénuries de nourriture, de médicaments et d'autres biens de première nécessité.

La Fondation humanitaire de Gaza (GHF), soutenue par Washington et Israël, a commencé à distribuer de l'aide fin mai, mais cela s'est déroulé dans un chaos meurtrier.

La GHF a affirmé que ses équipes avaient distribué deux millions de repas mardi "sans incident" et près de 28 millions depuis le début de ses opérations.

Mardi, des ouvriers s'affairaient pour remettre en état l'hôpital Al-Ahli dans la ville de Gaza, l'un des derniers établissements en état de fonctionnement dans le nord du territoire, dégageant des piles de gravats pour faire de la place aux ambulances.

"Chaque jour, nous sommes bombardés du nord au sud", a confié à l'AFP Amer Abu Safiya, un patient blessé à la main. "L'hôpital Al-Ahli a été détruit. Les services médicaux sont interrompus", a-t-il dénoncé, allongé sur un lit de fortune dans l'arrière-cour de l'hôpital.

En outre, l'Autorité palestinienne a indiqué que les services internet et de téléphonie fixe étaient coupés dans le centre et le sud de Gaza à la suite d'une attaque qu'elle impute à Israël. C'est la troisième fois en moins d'une semaine qu'internet est partiellement ou totalement coupé à Gaza en raison de dommages causés aux infrastructures de télécommunications.

L'attaque du 7 octobre 2023 a entraîné du côté israélien la mort de 1.219 personnes, selon un décompte de l'AFP basé sur des données officielles. L'offensive israélienne menée en représailles a fait 55.493 morts à Gaza, selon le ministère de la Santé du Hamas, dont les chiffres sont jugés fiables par l'ONU.