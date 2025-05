Gaza: le Hamas pas satisfait par une nouvelle proposition de trêve américaine

Le mouvement islamiste palestinien Hamas a indiqué jeudi soir que la nouvelle proposition américaine de cessez-le-feu dans la bande de Gaza, acceptée par Israël selon la Maison Blanche, ne répondait pas à ses demandes.

Les négociations sur un cessez-le-feu visant à mettre fin à près de 20 mois de guerre dévastatrice n'ont pas encore abouti depuis la reprise par l'armée israélienne de ses opérations dans la bande de Gaza mi-mars après une trêve de deux mois.

Fichier vidéo "Je peux confirmer que l'émissaire (Steve) Witkoff et le président ont soumis au Hamas une proposition de cessez-le-feu que Israël a approuvée et soutenue", a déclaré la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, lors d'une conférence de presse à Washington.

"Israël a signé cette proposition avant qu'elle ne soit envoyée au Hamas", et "les discussions se poursuivent", a-t-elle ajouté. Il n'y a eu jusqu'ici aucune réaction officielle d'Israël.

Evacuation d'un hôpital

Réagissant à cette proposition, le Hamas a indiqué qu'elle ne répondait pas à ses demandes, dans la mesure où elle "signifie, en essence, la perpétuation de l'occupation, la poursuite des meurtres et de la famine", a déclaré dans la soirée à l'AFP Bassem Naïm, l'un des dirigeants en exil du Hamas.

Cette proposition "ne répond à aucune des demandes de notre peuple, notamment l'arrêt de la guerre et de la famine", a-t-il ajouté, soulignant que le mouvement examinait la réponse à lui donner.

La situation humanitaire à Gaza reste désastreuse même si l'aide a commencé à entrer dans le territoire après un blocus de deux mois et demi imposé par Israël.

Des Palestiniens pleurent des proches tués lors de frappes israéliennes sur leur maison à Jabalia, dans le nord de la bande de Gaza, le 29 mai 2025 AFP

Israël a intensifié son offensive à Gaza le 17 mai dans le but affiché de prendre le contrôle de la totalité de ce territoire palestinien, d'anéantir le Hamas et de libérer les derniers otages, enlevés lors de l'attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien ayant déclenché la guerre le 7 octobre 2023.

La Défense civile de Gaza a indiqué à l'AFP que 54 personnes avaient été tuées jeudi dans des attaques israéliennes, 23 d'entre elles dans une frappe sur une maison à Al-Bureij, et deux autres par des tirs israéliens près d'un centre de distribution d'aide de la Fondation humanitaire de Gaza (GHF), nouvelle organisation créée de toutes pièces et soutenue par Israël et les Etats-Unis.

Interrogée par l'AFP l'armée israélienne dit avoir "frappé une cellule terroriste du Hamas" à Bureij, et n'a pas répondu sur la question des tirs à proximité du centre de la GHF.

Selon elle, un employé d'une société sous-traitante pour l'armée israélienne a par ailleurs été tué jeudi dans le nord de la bande de Gaza.

Des Palestiniens déplacés se ruent sur un entrepôt du Programme alimentaire mondial à Deir el-Balah, dans le centre de la bande de Gaza, le 28 mai 2025 AFP

Jeudi également, l'hôpital Al-Awda, dans le nord de la bande de Gaza, a affirmé que les forces israéliennes procédaient à une évacuation forcée de ses locaux dans le territoire palestinien où l'armée poursuit son offensive. Interrogée par l'AFP, l'armée israélienne n'a pas donné suite

En pleine intensification de ses opérations militaires dans le territoire palestinien assiégé, Israël a partiellement levé la semaine dernière le blocus total de l'aide à Gaza imposé depuis le 2 mars.

"Punition collective"

Une distribution chaotique avait fait mardi 47 blessés, la plupart par balles, dans un centre de la GHF, selon le Bureau du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme dans les Territoires palestiniens occupés. Mise en cause, l'armée israélienne a indiqué que des soldats avaient procédé à des tirs de sommation en l'air mais qu'il n'avaient "en aucun cas" tiré sur la foule.

Un jeune Palestinien dans les décombres d'une maison détruite par des frappes israéliennes à Jabalia, dans le nord de la bande de Gaza, le 29 mai 2025 AFP

Les Nations unies (et de nombreuses ONG) refusent de travailler avec la GHF estimant que son plan de fonctionnement n'est pas conforme aux "principes de base [de l'aide humanitaire que sont] l'impartialité, la neutralité et l'indépendance".

L'attaque du 7-Octobre a entraîné la mort de 1.218 personnes côté israélien, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP établi à partir de données officielles.

Sur 251 personnes alors enlevées, 57 restent retenues à Gaza, dont au moins 34 mortes, selon les autorités israéliennes.

Le Hamas retient aussi toujours la dépouille d'un soldat israélien tué en 2014 lors d'une précédente guerre à Gaza.

Des Palestiniens déplacés transportent des sacs d'aide, de retour d'un centre de distribution de la GHF dans le centre de la bande de Gaza, le 29 mai 2025 AFP

Plus de 54.249 Palestiniens, majoritairement des civils, ont été tués dans la campagne militaire israélienne de représailles, selon des données du ministère de la Santé du gouvernement du Hamas pour Gaza, jugées fiables par l'ONU.