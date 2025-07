Gaza : Léon XIV appelle à mettre fin immédiatement à la "barbarie" de la guerre

Le pape Léon XIV appelle à mettre fin à la "barbarie" de la guerre à Gaza et à "l'usage aveugle de la force", quelques jours après une frappe israélienne meurtrière contre une église catholique. Ce 20 juillet, 57 personnes sont mortes après des tirs israéliens sur une foule attendant de l'aide.

Des fidèles tiennent des drapeaux d'Israël et du Vatican pendant la prière de l'Angélus de midi avec le pape Léon XIV, sur la place devant le palais apostolique à Castel Gandolfo, Italie, le 20 juillet 2025.

"Je demande une fois de plus la fin immédiate de la barbarie de cette guerre et une résolution pacifique du conflit", déclare Léon XIV à la fin de la prière de l'Angélus, après la mort de trois personnes jeudi dans la seule église catholique de la bande de Gaza. "Cet acte, malheureusement, s'ajoute aux attaques militaires en cours contre les populations civiles et les lieux de culte de Gaza", rappelle le pape.

(Re)voir Gaza : la France dénonce le bombardement «inadmissible» d'une église catholique

"J'en appelle à la communauté internationale pour respecter les lois humanitaires et l'obligation de protéger les civils, ainsi que l'interdiction des punitions collectives, de l'usage indiscriminé de la force et du déplacement forcé des populations", ajoute-t-il.

Des frappes de plus en plus meurtrières

Le patriarcat latin de Jérusalem a annoncé le 17 juillet la mort de trois personnes dans une frappe israélienne sur la seule église catholique de la bande de Gaza, refuge pour cette petite communauté depuis le début de la guerre il y a 21 mois. Ce 20 juillet, la Défense civile de la bande de Gaza affirme que 57 Palestiniens avaient été tués et des dizaines blessés par des "tirs israéliens" près d'un point de distribution d'aide humanitaire dans le nord du territoire palestinien ravagé par la guerre.

Le pape Léon XIV a reçu le 18 juillet un appel téléphonique du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, auprès duquel il a "réaffirmé l'urgence de protéger les lieux de culte et surtout tous les fidèles et toutes les personnes en Palestine et en Israël", selon un communiqué du Vatican.

(Re)voir Proche-Orient : Israël redéploie des troupes de Gaza vers la frontière syrienne

Le même jour, Benjamin Netanyahu dit regretter "profondément" cette frappe, reconnaissant une "erreur" et annonçant qu'Israël allait mener une "enquête sur cet incident". Le ministre des Affaires étrangères français Jean-Noël Barrot qualifie d'"inadmissible" le bombardement de cette église "placée sous la protection historique de la France".