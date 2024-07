Gaza pilonnée, vote à la Knesset contre la création d'un Etat palestinien

Le parlement israélien a adopté une résolution contre la création d'un Etat palestinien, suscitant jeudi des critiques à l'international et l'embarras américain, à l'heure où Israël pilonne la bande de Gaza malgré les appels à un cessez-le-feu.

Au 10e mois de la guerre déclenchée le 7 octobre par une attaque sans précédent du Hamas contre Israël, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s'est rendu auprès des troupes à Rafah, dans le sud du territoire palestinien. Il y a salué, selon son bureau, la "pression militaire" exercée sur le mouvement islamiste palestinien comme un moyen de "faire progresser" un accord pour la libération des otages retenus à Gaza.

La résolution, symbolique, adoptée par la Knesset, "s'oppose fermement à la création d'un Etat palestinien à l'ouest du Jourdain" en Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967, ou dans Gaza.

Fichier vidéo Un tel Etat constituerait "un danger existentiel" pour Israël, stipule la résolution, votée avant une visite à Washington de M. Netanyahu qui doit s'exprimer le 24 juillet devant le Congrès et doit, selon la Maison Blanche, rencontrer le président Joe Biden si ce dernier est remis du Covid-19.

Dans la bande de Gaza dévastée et assiégée par Israël, le ministère de la Santé du Hamas a fait état d'au moins 37 morts, en majorité femmes et enfants, dans les frappes israéliennes.

Des Palestiniens dont des enfants à un point de distribution de nourriture à Beit Lahya, dans le nord de la bande de Gaza, le 18 juillet 2024 AFP

"Nous regardons nos enfants mourir et nous nous réveillons et dormons dans la peur", se lamente sur les décombres de son habitation une Palestinienne, qui a dit avoir perdu sa fille, ses petits-enfants et son gendre dans le secteur de Deir al-Balah (centre).

L'armée a affirmé avoir "éliminé" deux commandants du Jihad islamique, allié du Hamas, à Gaza et "plusieurs terroristes" à Rafah.

"Bain de sang" - Destructions à Bani Suheila, près de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, après un bombardement israélien le 17 juillet 2024 AFP

L'attaque du Hamas le 7 octobre dans le sud d'Israël a entraîné la mort de 1.195 personnes, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP établi à partir de données officielles israéliennes.

Sur 251 personnes alors enlevées, 116 sont toujours retenues à Gaza, dont 42 sont mortes, selon l'armée.

L'offensive israélienne de grande envergure lancée en riposte à Gaza a fait jusque là 38.848 morts, en majorité des civils, d'après des données du ministère de la Santé du gouvernement de Gaza, dirigé par le Hamas.

M. Netanyahu s’arc-boute sur la poursuite de la guerre pour éliminer le Hamas - au pouvoir à Gaza depuis 2007 et considéré comme terroriste par les Etats-Unis, l'Union européenne et Israël - et la libération de tous les otages.

"Le bain de sang à Gaza doit cesser immédiatement", a pour sa part lancé devant le Parlement européen la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, appelant à "un cessez-le-feu immédiat" et "la libération des otages".

- "Désastre sanitaire"

Des Palestiniens transportant la dépouille d'une personne morte rendue à ses proches après avoir été exhumée d'une tombe provisoire à l'hôpital al-Amal de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, le 18 juillet 2024 AFP

Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres est "très déçu" par le vote de la Knesset, a déclaré son porte-parole. "On ne peut pas rejeter par un vote la solution à deux Etats", "le seul chemin viable" selon lui pour solder le conflit israélo-palestinien vieux de plusieurs décennies.

Sans commenter l'adoption de la résolution, le porte-parole du Conseil américain de sécurité nationale, John Kirby, a réaffirmé la foi des Etats-Unis "dans le pouvoir et la promesse de la solution à deux Etats".

La France a exprimé sa "consternation" après cette résolution, condamnée par l'Egypte et la Jordanie.

La guerre a plongé le territoire palestinien dans un désastre humanitaire avec plus de la moitié de ses 2,4 millions d'habitants déplacés et manquant de tout.

Carte du nord de la bande de Gaza AFP

L'ONG Oxfam a fustigé "l'utilisation par Israël de l'eau comme arme de guerre". Et l'ONG néerlandaise de promotion de la paix PAX a pointé la menace sanitaire dans un territoire "noyé" sous les déchets et décombres.

Le ministère de la Santé du Hamas a affirmé qu'un virus de la polio avait été détecté à Gaza "dans les eaux usées" lors de tests menés en coordination avec l'Unicef, laissant "présager un véritable désastre sanitaire". Le ministère de la Santé israélien a dit que la présence d'un virus de la polio "de type 2 a été relevée dans des échantillons d'eaux usées" de Gaza.

M. Netanyahu a de son côté annulé un ordre donné par son ministre de la Défense de monter un hôpital de campagne en Israël pour soigner des enfants du territoire palestinien, où le système de santé est exsangue.

Sur le front nord d'Israël, au Liban, cinq personnes dont un commandant du Hezbollah libanais et un autre d'un groupe allié, ont été tués dans des frappes israéliennes, selon ces groupes et une source sécuritaire. En riposte, le Hezbollah a lancé des "drones explosifs" sur deux bases militaires dans le nord d'Israël.