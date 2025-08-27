Gendarme tué en mai 2024 en Nouvelle-Calédonie: trois personnes écrouées

Le
27 Aoû. 2025 à 09h51 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
Un gendarme, le 18 août 2025 à Mont-Dore, en Nouvelle Calédonie, lors de la reconstitution d'une enquête judiciaire sur le meurtre par arme à feu du gendarme Nicolas Molinari en mai 2024

Un gendarme, le 18 août 2025 à Mont-Dore, en Nouvelle Calédonie, lors de la reconstitution d'une enquête judiciaire sur le meurtre par arme à feu du gendarme Nicolas Molinari en mai 2024

AFP/Archives
Delphine MAYEUR
Partager 2 minutes de lecture

Trois personnes ont été placées en détention provisoire dans l'enquête sur la mort du gendarme Nicolas Molinari, tué d'une balle dans la tête en mai 2024 en Nouvelle-Calédonie, et six autres ont été mises en examen, a annoncé mercredi le parquet de Nouméa.

Outre les trois détenus, une quatrième personne est assignée à résidence sous surveillance électronique et cinq autres sont placées sous contrôle judiciaire, a précisé dans un communiqué le procureur de la République de Nouméa, Yves Dupas.

Parmi ces neuf mis en cause, l'un l'est pour "meurtre et tentative de meurtre", trois pour "complicité de meurtre et de tentative de meurtre" et cinq autres pour "association de malfaiteurs en vue de commettre un crime".

Âgé de 22 ans, le gendarme mobile avait été atteint alors qu'il se trouvait assis à la place du conducteur dans un bus de gendarmerie stationné à proximité du fief indépendantiste de Saint-Louis, deux jours après le déclenchement des violentes émeutes de mai 2024.

L'expertise balistique a établi que le tireur "avait utilisé une arme longue équipée d'une lunette de visée" et se trouvait à une distance de 200 à 230 mètres, selon le communiqué du procureur.

L'enquête, "menée de manière particulièrement minutieuse", a permis d'identifier dix personnes mises en cause, originaires de la tribu de Saint-Louis.

Deux tireurs présumés ont été identifiés: l'un fait partie des personnes placées en détention, l'autre a été tué lors d'un affrontement avec les gendarmes le 19 septembre 2024 dans la tribu de Saint-Louis.

"Les investigations se poursuivent notamment pour identifier formellement l'auteur du tir mortel", souligne le parquet.

Dans la nuit du 18 au 19 août, une reconstitution sous haute surveillance a mobilisé 450 gendarmes et entraîné la fermeture complète de l'axe routier traversant Saint-Louis.

Les violences de 2024, liées à une réforme visant à élargir le corps électoral pour les élections provinciales malgré le désaccord du camp indépendantiste, ont fait 14 morts dont deux gendarmes, Nicolas Molinari et Xavier Salou. Ce dernier est décédé d'un tir accidentel au sein d'une caserne, avant un départ en mission.

International
FRANCE

Dans le même thème - International

Des Palestiniens fuient leurs maisons dans le quartier de Saftawy à Jabalia, dan le nord de Gaza, le 26 août 2025
International

Israël intensifie ses opérations près de Gaza-ville, réunion à la Maison Blanche

La porte-parole du gouvernement Sophie Primas lors d'une conférence de presse à l'issue du Conseil des ministres, le 27 août 2025 à Paris
International

Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2026, annonce le gouvernement

Des soldats israéliens lors d'une opération à Naplouse, en Cisjordanie occupée, le 27 août 2025
International

Cisjordanie: nouvelle opération militaire israélienne à Naplouse

-22.27631, 166.4572

À la une

Afrique

"Le tribunal a agi comme le juge naturel des droits": bras de fer au Mali après la dissolution des partis politiques

International

"Ça suffit": nouvelle mobilisation en Israël pour réclamer la fin de la guerre à Gaza et la libération des otages

International

Une "offense à la France tout entière" : Macron réplique à Netanyahu sur l'antisémitisme

Afrique

"Plus discrète et morcelée": comment la Russie poursuit son offensive en Afrique, deux ans après la mort du patron de Wagner Prigojine

Afrique

Afrique du Sud, Égypte, Maroc... Ces pays africains qui comptent le plus de millionnaires

International

Macron, Merz et Tusk en Moldavie pour afficher leur soutien face à Moscou

International

Un juge brésilien ordonne une surveillance permanente de Bolsonaro pour "risque de fuite"

Terriennes

"Son combat est le nôtre": mobilisation pour Sharifeh Mohammadi, militante des droits humains condamnée à mort en Iran

International

Gaza: au moins 20 morts dont 5 journalistes dans des frappes israéliennes sur un hôpital de Khan Younès

International

Cisjordanie: des centaines d'oliviers déracinés après "une grave fusillade" contre des colons israéliens