Giorgia Meloni tête de liste de son parti d'extrême droite aux européennes

La cheffe du gouvernement italien Giorgia Meloni a déclaré dimanche qu'elle se présenterait en tête de liste de son parti d'extrême droite aux élections européennes de juin.

"J'ai décidé de me présenter pour prendre la tête de liste de Fratelli d'Italia", a déclaré Mme Meloni lors d'un congrès de son parti post-fasciste dans la ville de Pescara sur l'Adriatique.

Le parti de Mme Meloni est arrivé en tête des élections en 2022 en Italie avec 26% des suffrages, et les intentions de vote restent à ce niveau à l'approche des élections européennes des 6-9 juin.

L'extrême droite est donnée en progression dans plusieurs pays de l'UE avant cette élection, notamment en France où les sondages placent le Rassemblement national (RN) en tête avec environ 30% des intentions de vote.

La cheffe du gouvernement italien Giorgia Meloni lors d'un congrès de son parti d'extrême-droite dans la ville de Pescara sur l'Adriatique, le 28 avril 2024 AFP

"Nous voulons faire en Europe exactement ce que nous avons fait en Italie le 25 septembre 2022 : créer une majorité qui unisse les forces de droite pour renvoyer en définitive la gauche dans l'opposition, même en Europe !", a déclaré la cheffe du gouvernement.

Elle a annoncé se placer en tête de liste aux européennes à l'issue d'un discours d'une heure durant lequel elle a vanté les efforts de sa coalition, au pouvoir depuis un an et demi, pour combattre l'immigration clandestine, défendre la famille et les valeurs chrétiennes.

"Je le fais parce que je veux demander aux Italiens s'ils sont satisfaits du travail que nous faisons en Italie et de ce que nous faisons en Europe", a-t-elle dit.

"Je le fais parce qu'en plus d'être présidente de Fratelli d'Italia je suis aussi leader des conservateurs européens qui veulent avoir un rôle décisif dans le changement de la politique européenne", a-t-elle encore affirmé.

Concurrence

Le parti de Mme Meloni sera cependant de facto en concurrence aux élections éuropéennes avec ses partenaires de coalition que sont la Ligue, parti d'extrême droite du vice-Premier ministre Matteo Salvini, et la formation conservatrice Forza Italia, fondée par l'ex-Premier ministre aujourd'hui décédé Silvio Berlusconi, et dirigée par Antonio Tajani, ministre des Affaires étrangères.

La coalition au pouvoir en Italie connaît notamment des dissonances sur l'attitude à l'égard de la Russie, entre M. Salvini, volontiers indulgent à l'égard de Moscou et admirateur déclaré de Vladimir Poutine, et le chef de la diplomatie Antonio Tajani. Giorgia Meloni est quant à elle réputée atlantiste, une position qui détonne avec celle de la majeure partie des formations d'extrême droite européennes, au premier chef du Rassemblement national (RN) français.

La Ligue, alliée au niveau européen au Rassemblement national français et à l'AfD allemande, est créditée d'environ 7% des intentions de vote.

Forza Italia est crédité de 8% dans les derniers sondages.

Giorgia Meloni sera contrainte, selon les règles du Parlement européen et après l'élection, de choisir entre son poste à la tête du gouvernement italien et son mandat de députée européenne.

L'inscription en tête de liste pour renforcer la campagne de son parti, quitte à renoncer au mandat parlementaire dès l'élection passée, est un procédé déjà utilisé par Matteo Salvini en 2019.