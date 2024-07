Glissement de terrain au Népal: un premier corps retrouvé

Un premier corps a été retrouvé samedi après un glissement de terrain, provoqué par la mousson, qui a emporté deux bus dans la rivière Trishuli au Népal, a annoncé la police locale.

"Un corps a été retrouvé à environ 55 kilomètres du lieu de l'accident", a déclaré à l'AFP le porte-parole de la police, Kumar Neupane.

L'accident s'est produit sur la route reliant les villes de Narayanghat à Mugling, à une centaine de kilomètres à l'ouest de la capitale Katmandou, tôt vendredi vers 03H30 (21H45 GMT jeudi).

Environ 50 personnes sont toujours portées disparues, a indiqué à l'AFP Khimananda Bhusal, un responsable du district de Chitwana, révisant à la baisse le nombre de 63 disparus signalés par les autorités vendredi.

"Il est difficile de confirmer le nombre de disparus car nous ne savons pas si les bus se sont arrêtés en route pour prendre ou déposer des passagers", a-t-il admis.

Samedi, les équipes de sauveteurs ont étendu le périmètre de leurs recherches et se sont déplacées en aval du lieu de l'accident.

Mais de violents courants, aggravés par les pluies torrentielles de la semaine passée, ont jusqu'à présent entravé leurs efforts.

"Nous allons chercher dans tous les endroits possibles", a assuré à l'AFP Indra Dev Yadav, le chef du district central de Chitwan où s'est produit l'accident. "Nous utiliserons toutes nos capacités pour les recherches et les secours, en dépit du niveau de l'eau, du courant et de l'eau boueuse", a-t-il ajouté.

Des membres de la police armée recherchent des survivants dans la rivière Trishuli après un glissement de terrain qui a emporté deux bus, le 13 juillet 2024 à Simaltar, au Népal AFP

Trois passagers parvenus à s'échapper sont hors de danger et l'un a pu quitter l'hôpital.

L'un des bus se rendait de Katmandou à Gaur, dans le district de Rautahat, dans le sud du Népal, et l'autre était en route pour Katmandou depuis Birgunj, dans le sud du pays.

Les accidents mortels sont relativement fréquents dans ce pays de l'Himalaya, en raison notamment du mauvais état des routes et des véhicules mal entretenus.

Selon les chiffres du gouvernement, près de 2.400 personnes ont perdu la vie sur les routes népalaises au cours des 12 mois courant jusqu'en avril.

Des équipes de secours recherchent des survivants dans la rivière Trishuli après un glissement de terrain qui a emporté deux bus, le 12 juillet 2024 à Simaltar, au Népal AFP

Quelque 12 personnes avaient été tuées et 24 autres blessées dans un accident en janvier, lorsqu'un bus se rendant à Katmandou depuis Nepalgunj était tombé dans une rivière.

Les routes sont encore plus dangereuses pendant la mousson, car les pluies provoquent des glissements de terrain et des inondations.

Les scientifiques affirment que le changement climatique rend la mousson, qui s'abat sur l'Asie du Sud de juin à septembre, encore plus forte et plus irrégulière.