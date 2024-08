Glucksmann appelle à tourner la page de la "radicalité" de Mélenchon

La gauche ne pourra gouverner que si elle accepte de "négocier des compromis" et renonce à la "radicalité", ce qui suppose de "tourner la page Macron et Mélenchon", affirme le député européen et leader de Place publique Raphaël Glucksmann dans un entretien au Point mardi.

A gauche, "on est terrorisés à l'idée d'être considérés comme impurs si on négocie des compromis. Mais pourquoi faire de la politique si c'est pour se condamner à l'impuissance et aux postures ?", interroge l'ex-tête de liste PS/Place publique aux européennes.

"Si on veut l'augmentation du smic et des salaires, un ISF climatique, le renforcement des services publics en zone rurale ou une grande politique de réindustrialisation, cela passe par des discussions poussées avec d'autres forces politiques", argumente M. Glucksmann.

"Quand je suis devenu député européen, j'avais cette tendance française à confondre compromis et compromission, mais j'ai appris et compris. Il faut rompre avec l'esthétique de la radicalité, qui n'est en fait que du sectarisme et empêche justement toute transformation radicale, en finir avec le mythe de la toute-puissance et délaisser Jupiter comme Robespierre. Et donc tourner la page Macron et Mélenchon", ajoute l'eurodéputé.

Pour Raphaël Glucksmann, qui dit n'avoir "jamais cru à l'aplanissement magique des divergences extrêmement profondes" avec LFI, le Nouveau Front Populaire ne peut être qu'une "unité d'action électorale contre l'extrême droite". "En 2027, ce sera la social-démocratie, et non un succédané du macronisme ou un avatar du populisme de gauche, qui fera face au lepénisme", assure-t-il.

La candidate du Nouveau Front populaire (NFP) à Matignon, Lucie Castets, a elle-même évoqué ces derniers jours la nécessité pour l'alliance de gauche de chercher des "accords", faute de majorité absolue à l'Assemblée pour appliquer son programme. Elle doit être reçue vendredi par le président Macron, qui a convié à l'Elysée les différents chefs de partis et de groupes parlementaires pour des consultations, en vue d'enfin nommer un gouvernement, plus d'un mois après la démission de celui de Gabriel Attal.