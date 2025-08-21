Glucksmann plaide pour "deux offres politiques" à gauche pour 2027

L'eurodéputé de Place publique Raphaël Glucksmann plaide pour qu'il y ait en 2027 "deux offres politiques" à gauche qui "ne sont pas solubles l'une dans l'autre", répétant son opposition aux positions du leader insoumis Jean-Luc Mélenchon.

"Le soupçon d'insincérité tue la gauche", assure Raphaël Glucksmann dans Mediapart. "On sait tous qu'il y aura deux offres politiques en 2027 qui ne sont pas solubles l'une dans l'autre, parce que nous n'avons pas la même vision de la France, de l'Europe, du monde, et que nos approches de la démocratie comme du débat public sont opposées", ajoute-t-il dans un entretien mercredi.

Soucieux de "tout assumer", il appelle ceux qui "estiment que leur vision du monde est assez proche de Jean-Luc Mélenchon pour s'unir à lui à la présidentielle", à se ranger derrière le déjà triple candidat en 2012, 2017 et 2022.

"De mon côté, je ne jouerai pas à Lénine dans l'opposition pour faire du social-libéralisme une fois au pouvoir. Je veux que chaque mot prononcé nous engage", insiste celui qui n'a pas encore officialisé sa candidature et refuse de participer à une primaire pourtant souhaitée par plusieurs partis de gauche.

Il défend l'idée d'"exploser le plafond de verre" en vertu duquel la gauche plafonne à 30% des voix. "La seule manière d'élargir le spectre électoral de la gauche est d'avoir deux candidatures, reflétant des différences de fond assumées", argumente-il, rappelant qu'"en 1981, la victoire a été possible parce qu'une candidature socialiste a clairement dominé celle des communistes, qui entretenait un plafond de verre".

Réunis aux journées d'été des Écologistes qui commencent jeudi, le PS, les Écologistes, Générations, Debout (le parti de François Ruffin) et l'Après (le parti des ex-Insoumis) s'étaient mis d'accord début juillet sur le principe d'un "projet commun" et d'un candidat commun pour 2027, une idée refusée par les communistes, les Insoumis et Place publique.