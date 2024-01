Gouvernement Attal attendu: plusieurs poids lourds confirmés, Dati en invitée surprise

Gabriel Attal (gauche), alors ministre de l'Education nationale, et le président de la République Emmanuel Macron photographiés lors d'un déplacement dans un lycée professionnel, le 1er septembre 2023 à Orange, dans le Vaucluse

Plusieurs poids lourds, dont Bruno Le Maire à l'Economie et Gérald Darmanin à l'Intérieur, vont être confirmés au sein du gouvernement concocté par Emmanuel Macron et Gabriel Attal, toujours attendu jeudi et dont la grande surprise devrait être la LR Rachida Dati.

Sébastien Lecornu va aussi rester aux Armées et Eric Dupond-Moretti à la Justice, ont indiqué un responsable de la majorité et une source gouvernementale. Secrétaire d'Etat à la Jeunesse depuis juillet, Prisca Thevenot va prendre du galon en devenant porte-parole du gouvernement à la place d'un ténor, Olivier Véran, dont le sort n'est pas encore connu, selon ces sources du camp présidentiel.

Ces noms ont commencé à filtrer après un nouvel entretien d'une heure et demie entre le chef du gouvernement et le président à l'Élysée en début d'après-midi. La liste des ministres de plein exercice devait être, sauf contre-temps, annoncée avant jeudi soir par le secrétaire général de la présidence, Alexis Kohler, deux jours après la nomination de Gabriel Attal.

"Trahison"

La maire du 7e arrondissement de Paris Rachida Dati, à Paris le 22 janvier 2022 AFP/Archives

Mais la surprise de taille du gouvernement Attal devrait être le retour de Rachida Dati, l'ex-ministre de la Justice de Nicolas Sarkozy. La maire du 7e arrondissement a annoncé elle-même aux élus parisiens sa nomination au ministère de la Culture lors d'une visio-conférence, ont indiqué des participants.

"Trahison et mise en examen pour corruption, tous les critères étaient remplis pour intégrer un gouvernement qui a mis en exergue la République exemplaire", a d'ores et déjà dénoncé le patron du PS Olivier Faure.

Rachida Dati est mise en examen depuis juillet 2021 pour "abus de biens sociaux" et "corruption" pour des prestations de conseils conclues avec une filiale de Renault-Nissan. L'élue nie toute irrégularité.

De son côté, Emmanuel Macron est ensuite attendu à 19H45 à Chantilly, dans l'Oise, pour un événement, Destination France, voué à promouvoir les investissements dans le tourisme en France.

Les principales inconnues restent le prochain titulaire des Affaires étrangères, alors que la cheffe de la diplomatie Catherine Colonna est souvent donnée sortante, et l'Education nationale après la promotion de Gabriel Attal.

Ce poste hautement stratégique dans le "réarmement" civique prôné par le chef de l’État pourrait donner lieu à un jeu de chaises musicales au gouvernement. Dans la ronde des candidats potentiels, la ministres des Sports Amélie Oudéa-Castéra semble tenir la corde, avec un portefeuille élargi. La ministre des Solidarités Aurore Bergé est aussi régulièrement citée.

Le duo exécutif a opté a priori pour une annonce en deux temps: une première salve rapide concernant les ministres de plein exercice, une seconde, ultérieure, complétant le casting avec les secrétaires d'État voire les ministres délégués.

Si ce scénario se confirme, le premier Conseil des ministres du gouvernement Attal pourrait se tenir dès vendredi matin.

A Matignon, Gabriel Attal devait recevoir jeudi soir la secrétaire générale de la CFDT, Marylise Léon, mais le rendez-vous est reporté. Vendredi, le Premier ministre doit déjeuner avec les chefs des groupes parlementaires du camp présidentiel à l'Assemblée nationale et au Sénat.

Le ministre de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire et Gabriel Attal, alors ministre chargé des Comptes publics, au ministère de l'Economie et des Finances à Paris le 19 juin 2023 AFP/Archives

Avant le gouvernement, Gabriel Attal a commencé à composer son cabinet. Emmanuel Moulin, son directeur de cabinet qui est l'ancien directeur du Trésor, est un ami du ministre des Finances Bruno Le Maire mais aussi du très influent secrétaire général de l'Élysée Alexis Kohler.

Garde rapprochée

Gabriel Attal a bien connu Emmanuel Moulin à Bercy lorsqu'il était ministre des Comptes publics. Deux personnalités de sa garde rapprochée, Fanny Anor et Maxime Cordier, ont en outre été nommées jeudi au Journal officiel respectivement directrice adjointe de cabinet et conseiller spécial. En attendant que le soient d'autres fidèles, dont son conseiller communication Louis Jublin.

Gabriel Attal "sera capable d'aller arracher des décisions auprès d'Emmanuel Macron", en déduisait jeudi le député Renaissance Patrick Vignal sur Radio J.

Il bénéficie d'une popularité qui ne se dément pas, avec un taux de 53% de satisfaction, dans un sondage Ifop-Fiducial publié jeudi.

L'exécutif doit trouver un difficile équilibre pour la composition d'une équipe gouvernementale, que certains voudraient plus resserrée, en jonglant avec des exigences multiples: respecter la parité, ne pas négliger les alliés du MoDem et Horizons, sans oublier les secteurs soucieux d'avoir un ministre pour les représenter.

Un cadre du camp présidentiel évoque les départs du ministre du Travail Olivier Dussopt ou du ministre des Transports Clément Beaune, tombé en disgrâce à cause de ses réticences ouvertes sur la loi immigration.

Comme lui, plusieurs autres ministres de l'aile gauche de la macronie ont exprimé à des degrés divers leur désaccord face au virage à droite opéré à l'occasion du vote de ce texte.

