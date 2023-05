Grand Angle : la bataille du 1er-Mai, et après ?

En France, la réforme des retraites a redonné de la vigueur au combat syndicale, comment conserver cet élan, cette unité ? Comment cela se passe chez nos voisins Belges ? Avec Nous, Boris Plazzi, secrétaire confédérale CGT chargé des relations internationales et de l'Europe et Germain Mugemangango, député Wallon et porte-parole du PTB, le Parti du Travail Belge.