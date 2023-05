Grand Angle : la passion brûlante d'un jeune explorateur

Par TV5MONDE

Matthieu Tordeur, aventurier et conférencier, est le plus jeune explorateur à avoir rallié à ski le pôle sud en solitaire et sans assistance. Depuis, il sillonne les pôles et les banquises pour alerter sur le réchauffement climatique.