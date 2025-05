Grand Steeple-Chase de Paris: Gran Diose en route pour un 2e sacre, Louisa Carberry un 4e

Le cheval âgé de 9 ans Gran Diose, vainqueur du dernier Grand Steeple-Chase de Paris, va tenter de réaliser un doublé dimanche à Auteuil dans la course la plus spectaculaire du calendrier hippique français opposé à 13 sauteurs d'exception sur le parcours de 6 km jonché de 23 combinaisons d'obstacles.

Si Gran Diose monté cette année par Thomas Beaurain conserve son titre, son entraîneur, l'anglaise Louisa Carberry, signerait un quatrième sacre dans cette course dotée de 900.000 euros, dont 450.000 au vainqueur. Un nouvel exploit.

"Au travail Gran Diose est calme. Il est beau et se situe à un kilo de son poids de forme. Je l'ai exactement comme je souhaitais l'avoir à ce moment de sa préparation", a raconté à la presse la professionnelle installée à Senonnes, en Mayenne.

"Gran Diose est un très bon sauteur, maniable. Il peut faire de grandes foulées, voire de petites devant les obstacles si cela se présente mal. Il est très agile malgré sa taille", a-t-elle expliqué.

"Il a pour lui aussi un rythme de croisière élevé. Ce n'est pas un cheval qui change de vitesse comme certains, mais il peut maintenir son rythme longtemps". Elle pense qu'"il est resté le même que l'an dernier".

Toujours en quête d'un premier sacre, l'entraineur François Nicolle, un des meilleurs professionnels, misera cette fois sur Goliath du Rheu et Diamond Carl pour "enfin, enfin, enfin remporter le Grand Steeple".

Le cheval "Gran Diose" monté par Clément Lefebvre (C), après sa victoire lors de la 146e édition du "Grand steeple-chase de Paris", avec son entraîneur Louisa Carberry (D) et son lad Jimmy Guilleux (G) le 19 mai 2024 à l'Hippodrome d'Auteuil, à Paris AFP/Archives

"Mes deux partants, Goliath du Rheu et Diamond Carl, sont très bien. Ils vont gérer leur course et nous essaierons de faire au mieux", espère-t-il.

Il confiera Diamond Carl à Bertrand Lestrade, triple lauréat (2013-2020-2021). "Le Grand Steeple-Chase, c’est la consécration. Le Graal" avait-il confié à l'AFP le 15 avril devant les gros obstacles d'Auteuil.

Sel Jem pour 40.500 euros de plus

Selon le trentenaire qui a franchi le cap des 1.000 victoires, "le parcours est très exigeant. Il demande un effort intense aux hommes et aux chevaux. C’est une des rares fois ou l’on passe deux fois la rivière des tribunes. C’est impressionnant!"

Première difficulté du parcours, la rivière des tribunes longue de 5,5 mètres impose au cheval un bond de sept mètres.

"En amont de l’obstacle il y a une longue galopade d’un peu plus de 250 mètres. Les chevaux aguerris vont un peu freiner à l’abord pour prendre leur appel le plus près possible et faire un bond en rasant la haie en sautant tel un chat."

"Les bons chevaux gomment les erreurs des hommes. Le cheval a beaucoup de mémoire, il doit nous faire confiance pour franchir les obstacles."

Quant au rail ditch and Fence ou "juge de paix", pour l'aborder "on galope de très loin et on le voit grossir au fur et à mesure et les chevaux sont en alerte. Il faut tendre son cheval arriver dans un bon équilibre. On serre les jambes pour mettre le cheval en mode propulsion, arriver en équilibre parfait avec un cheval qui avance" avouant que "la peur et l'appréhension existent".

Sa monture, Diamond Carl, "là où il est le meilleur c’est quand il suit le train et vient bien finir". Car pour vaincre, "il faut accumuler les sauts parfaits. Celui qui gagne ne sera pas forcément le meilleur mais le cheval qui sera le moins fatigué après le dernier obstacle", estime-t-il.

L'entraineur Hugo Merienne aura deux cartouches: Incollable, "un boxeur qui va tout le temps au combat" et In Love, quatrième l'an dernier, dont "la force est qu'il ne fait aucun effort à galoper".

Les turfistes reverront aussi le crack Sel Jem, vainqueur en 2022, son entourage ayant déboursé 40.500 euros pour l'avoir inscrit au départ après la clôture des engagements.

Quant à Jazz Manouche dans l'écurie de Lucie Pontoir, Inaya Jones dans les boxes de la Suisse Daniela Mele, lauréate en 2019 avec Rosario Baron, ou encore à Grandeur Nature chez Arnaud Chaillé-Chaillé, ils tenteront eux aussi d'inscrire leur nom au palmarès de ce marathon de l'obstacle.