Grand tétras: les associations font appel contre le programme de réintroduction dans les Vosges

Plusieurs associations lorraines ont annoncé vendredi faire appel de la décision du tribunal administratif de Nancy qui avait validé en juin le programme de réintroduction du grand tétras porté par le Parc naturel régional (PNR) des Ballons des Vosges et l'Etat.

SOS Massif des Vosges, Avenir et Patrimoine 88, Paysage Nature et Patrimoine de la Montagne Vosgienne contestent la poursuite du programme de réintroduction du grand tétras, plus gros oiseau sauvage d'Europe, également connu sous le nom de coq de bruyère, quasiment éteint dans les Vosges, à partir d'individus capturés en Norvège.

Ce nouveau recours "est déposé dans un contexte où les doutes scientifiques, éthiques et environnementaux entourant ce projet s'accumulent", soulignent les associations dans un communiqué. "Ne pas faire appel reviendrait à entériner une décision que nous considérons juridiquement contestable et scientifiquement infondée".

Sur les neuf oiseaux réintroduits au printemps 2024, seuls deux étaient encore en vie en mai, les autres ayant semble-t-il été dévorés par des prédateurs, selon le PNR.

La dernière opération de capture en Norvège, au printemps, n'a permis le lâcher que de sept nouveaux individus, contre 40 à 50 espérés par le parc naturel.

Sur ces sept oiseaux, "trois sont aujourd'hui confirmés morts, et un quatrième ne donne plus aucun signe de vie depuis plus d'un mois", affirment les associations. "Il ne reste selon toute vraisemblance, à ce jour, que trois oiseaux vivants sur les sept relâchés, soit plus de 50 % de pertes en quelques semaines".

Les associations ont également relevé que "les avis défavorables du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel, et du Conseil national de la protection de la nature, n'ont jamais été levés ni contredits par une expertise indépendante".

Le Conseil scientifique du PNR des Ballons des Vosges avait lui aussi alerté sur "le risque d'échec très important" des réintroductions.

Fin mai, la préfète des Vosges, Valérie Michel-Moreaux, avait déclaré à la presse que la réintroduction du grand tétras constituait un "enjeu fort", sa déclinaison dans les Vosges résultant d'une politique nationale. Elle avait souligné que "beaucoup d'énergie était mise" en œuvre en faveur de cette réintroduction.

Le coût du projet est évalué à 230.000 euros par an.