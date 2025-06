A Grasse, la Centifolia, l'or rose des parfums de luxe

"La plante que nous produisons ici est une matière première haute couture": à Grasse, au Domaine de la Rose de Lancôme, la récolte de la Centifolia, rose privilégiée des parfums de luxe, se termine.

Lancôme, marque de luxe de L'Oréal, qui fête ses 90 ans et dépasse les 4 milliards d'euros de ventes annuelles, n'est pas la seule à récolter ces fleurs à Grasse - dont le savoir-faire en matière de parfums a été classé au patrimoine immatériel de l'Unesco. Dior, Chanel, Louis Vuitton, sont aussi de la partie.

Avec sa bâtisse rose à la porte ronde et aux grandes baies vitrées, le Domaine de la Rose, ouvert au public une fois par mois, n'est pas qu'une belle vitrine pour Lancôme.

Récolte de roses centifolia dans les jardins du Domaine de la Rose, propriété de Lancôme, le 26 mai 2025 à Grasse, dans le sud de la France AFP

La marque y cultive aussi des fleurs telles la rose Centifolia, le jasmin, la verveine ou encore l'iris qui serviront ses parfums.

Dans cette propriété de 7 hectares, achetée par Lancôme en 2020, les "quelques tonnes" de roses Centifolia récoltées seront utilisées dans 14 parfums en édition limitée, vendus au-delà de 200 euros le flacon.

Ici, la Centifolia pousse entourée de murets en pierres sèches sur un terrain riche en calcaire et argile, traversé par plusieurs sources d'eau.

Récolte de roses centifolia dans les jardins du Domaine de la Rose, propriété de Lancôme, le 26 mai 2025 à Grasse, dans le sud de la France AFP

La récolte, traditionnellement au mois de mai, commence seulement quand la rose a décidé de s'ouvrir. "Si vous ne cueillez pas le jour même... c'est perdu", souligne Antoine Leclef, responsable des cultures, qui surveille les 40.000 rosiers agricoles du domaine. Entre la récolte et la transformation en absolu (extrait servant à fabriquer les parfums) par l'entreprise Firmenich, "il n'y a pas plus d'une heure et demie".

Il faut 800 kilos de roses pour réaliser un kilo d'absolu. Un orage, le passage d'un sanglier... et la récolte s'effondre. "C'est la règle du luxe, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus", selon la directrice du domaine Lucie Careri, et dans ce cas "il y aura moins de bouteilles" de parfum.

Broderie

"C'est une expertise, comme la broderie à la main, qui peut se perdre", explique à l'AFP Sabrya Meflah, présidente de Fine Fragrance de International Flavors and Fragrances (IFF), un des plus gros fabricants mondiaux de parfums pour de grandes marques, qui a créé son "Atelier du parfumeur", une "Villa Médicis" de la profession.

Un extracteur de parfum rempli de roses au Domaine de la Rose, propriété de Lancôme à Grasse, le 26 mai 2025 dans le sud de la France AFP

"On ne peut pas rivaliser avec des pays comme la Bulgarie ou la Roumanie qui ont des centaines d'hectares de roses, mais la rose que nous avons ici est exceptionnelle. Les volumes étant ce qu'ils sont, il n'y a que des grandes maisons de luxe qui ont une chance de pouvoir se servir", explique à l'AFP Diane Saurat, experte en parfums du Domaine de la Rose.

Grasse attire depuis longtemps les parfums de luxe. Chanel y a un partenariat exclusif avec la famille Mul pour son célèbre Chanel N°5 et est la seule à posséder, depuis 1987, une usine d'extraction en plein champs, évitant les intermédiaires.

Un orgue à parfum au Domaine de la Rose, propriété de Lancôme, le 26 mai 2025 à Grasse, dans le sud de la France AFP

Dior (LVMH) a également passé des accords d'exclusivité avec plusieurs producteurs grassois. La marque, comme Louis Vuitton et Lancôme, est membre de l'association "Les fleurs d'exception du pays de Grasse" qui promeut l'agriculture biologique locale.

"A Grasse, historiquement, le rapport (entre) agriculteur et industriel était plutôt dominant-dominé", selon Laetitia Lycke, directrice de l'association.

Aujourd'hui, des contrats passés entre les grandes entreprises et des jeunes agriculteurs permettent à ces derniers de se lancer.

Elle reconnaît aussi d'autres avancées ces dernières années comme celle "d'avoir mis autour de la table dix industriels qui habituellement sont dans la compétition, pour s'accorder sur un cahier des charges pour l'indication géographique" Absolue de Grasse.

Les différentes variétés de roses cultivées au Domaine de la Rose, propriété de Lancôme, le 26 mai 2025 à Grasse, dans le sud de la France AFP

"On attend aussi que ces grandes maisons nous permettent de réintroduire des plantes oubliées", ajoute Laeticia Lycke, "cela offrirait des nouveaux débouchés à nos agriculteurs".

"On n'arrivera jamais aux 5.000 producteurs des années 50, parce qu'il n'y a plus la même superficie de terres même si 70 hectares ont été sanctuarisés par le maire" mais "on a encore une belle marge de progression", ajoute-t-elle.