Grèce: huit morts dont 6 mineurs dans le naufrage d'une embarcation de migrants (garde-côtes)

Des réfugiés et des migrants à bord d'un bateau gonflable se dirigent sur l'île grecque de Lesbos, le 2 mars 2020

Huit personnes, six mineurs et deux femmes, ont péri dans le naufrage d'une embarcation de migrants au large de l'île grecque de Samos (est), ont annoncé lundi les garde-côtes grecs.

Trente-six personnes ont été secourues et les opérations de secours se poursuivent au nord de cette île de l'est de la mer Egée proche des côtes turques d'où partent de nombreux bateaux transportant des migrants désireux d'entrer dans l'Union européenne, selon la même source.

Les opérations de secours sont rendues difficiles par les vents violents qui soufflent sur la zone.

La Grèce a connu une hausse de 25% du nombre d'arrivées de personnes fuyant guerre et pauvreté depuis le début de l'année et une augmentation de 30% des flux vers l'archipel du Dodécanèse et le sud-est de la mer Egée, avait indiqué début novembre le ministère des Migrations.

"Le sud-est de la mer Egée et l'île de Rhodes connaissent actuellement une pression migratoire", avait reconnu le ministre Nikos Panagiotopoulos, assurant que cette hausse n'était pas vraiment liée aux conflits au Proche-Orient.

Les naufrages sont nombreux et meurtriers. Début novembre, quatre migrants sont morts au large de Rhodes et fin octobre, ce sont deux migrants qui se sont noyés près de Samos, quelque jours seulement après la disparition de quatre autres personnes - dont deux nourrissons - au large de l'île de Kos (sud-est).