Grèce : nouvelle polémique sur la politique migratoire

Par TV5MONDE ALEXANDRE MALESSON

Les autorités sont embarassées par la publication de certaines photos dans le New York Times. On y voit des gardes-côtes grecs en train de reconduire et d'abandonner des migrants en pleine mer.