Grève de contrôleurs de France: 1.125 vols annulés, des vacanciers et professionnels mécontents

Par Tangi QUEMENER et Olga NEDBAEVA

A quelques heures des premiers grands départs, certains vacanciers ont dû revoir leurs plans: 1.125 vols ont été annulés vendredi en France, en particulier dans les aéroports parisiens et à Nice, en raison d'une deuxième journée de grève de contrôleurs aériens.

"Il faut se rendre compte qu'hier et aujourd'hui, 272 personnes dans notre pays vont impacter le bien-être de plus de 500.000 personnes. C'est inacceptable", a déclaré vendredi matin sur CNews le ministre des Transports Philippe Tabarot.

Des centaines de milliers de personnes ont déjà été affectées jeudi en France et en Europe par ce mouvement social, déclenché par deux syndicats minoritaires qui réclament une amélioration de leurs conditions de travail et des effectifs plus importants.

A l'aéroport d'Orly vendredi matin, des voyageurs étaient désemparés.

Fichier vidéo Sabrina Taristas, 42 ans, cherchait à partir à Toulouse. "Si je reste jusqu'à dimanche pour un départ, est-ce qu'il y aura un hôtel de prévu ? Ou est-ce que tout sera à ma charge ? (...) On ne peut pas aller à l'encontre de la grève, mais après c'est vrai que c'est pénalisant pour nous les voyageurs", a-t-elle déclaré à l'AFP.

1.125 vols ont été annulés vendredi, au départ de la France ou à l'arrivée, selon la Direction générale de l'aviation civile, contre 933 jeudi. Les préavis de grève couraient jusqu’à vendredi soir et aucune perturbation n'est donc prévue samedi.

Lara, 30 ans, devait prendre un vol Paris-Berlin avec son conjoint. "Le vol était prévu jeudi soir, mais nous avons été informés mercredi qu'il avait été annulé. Nous avions pu prendre un autre billet gratuitement, pour vendredi soir, mais il a été supprimé à son tour", a-t-elle expliqué.

"Il a fallu prendre en urgence des billets de train. Résultat, un surcoût de 100 euros et plusieurs heures de trajet en plus", témoigne-t-elle.

Des avions sur le tarmac de l'aéroport Roissy Charles-de-Gaulle près de Paris, pendant la grève des contrôleurs aériens français, le 3 juillet 2025 AFP

De nombreux voyageurs ont annulé des nuitées dans des hôtels, "particulièrement dans les villes avec de gros aéroports comme Nice ou Paris", selon l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (Umih).

"C'est un peu la panique entre ceux qui arrivent et ceux qui partent, les compagnies aériennes cherchent à reloger leurs clients, c’est compliqué à gérer et ça va leur coûter cher", a déclaré à l'AFP Véronique Siegel, responsable de la branche hôtellerie de l'Umih.

A Nice, deuxième aéroport d'affaires en Europe, la moitié des vols commerciaux ont été annulés (près de 220 vendredi) ainsi que la quasi-totalité des vols de jets privés.

"Stratégie de blocage"

Des passagers consultent le tableau d'affichage des départs à l'aéroport Roissy Charles-de-Gaulle, près de Paris, pendant la grève des contrôleurs aériens français, le 3 juillet 2025 AFP

Les effets du mouvement se font sentir au-delà des frontières nationales, la principale association européenne de compagnies aériennes, Airlines for Europe (A4E) ayant estimé qu'en Europe, 1.500 vols seraient annulés jeudi et vendredi, "affectant presque 300.000 passagers" sur le Vieux continent.

L'Union des aéroports français a dénoncé dans un communiqué une "stratégie de blocage systématique, qui sacrifie l'intérêt général sur l'autel de revendications difficilement justifiables".

Selon la DGAC, le taux de grévistes s'est établi à 26,2% jeudi, 272 contrôleurs ayant pris part au mouvement sur le millier de personnels de service.

Le deuxième syndicat d'aiguilleurs du ciel, l'Unsa-Icna (17% des voix aux dernières élections professionnelles) a lancé ce mouvement pour réclamer de meilleures conditions de travail et des effectifs plus importants. Il a été rejoint par la troisième force syndicale de la profession, l'Usac-CGT (16%).

"Management toxique"

La tour de contrôle de l'aéroport Roissy Charles-de-Gaulle, près de Paris, photographiée pendant la grève des contrôleurs aériens français, le 3 juillet 2025 AFP

Une réforme contestée est en cours pour établir un pointage des contrôleurs à la prise de poste, après un "incident grave" à l'aéroport de Bordeaux fin 2022, quand deux avions avaient failli entrer en collision. Une enquête en avait fait peser la responsabilité sur une organisation défaillante du travail des aiguilleurs, en dehors du cadre légal et sans respect du tableau de service.

Parmi les griefs de l'Unsa-Icna: "un sous-effectif entretenu et responsable des retards une bonne partie de l'été", des outils obsolètes et "un management toxique, incompatible avec les impératifs de sérénité et de sécurité exigés".

Le premier syndicat d'aiguilleurs du ciel, le SNCTA (60% des voix), n'a pas appelé à la grève.

