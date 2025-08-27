Groenland: après des révélations de la télé danoise sur l'ingérence américaine, le chargé d'affaires américain convoqué

Le Danemark a convoqué mercredi le chargé d'affaires américain après un reportage de la télévision danoise révélant des tentatives d'ingérence au Groenland, convoité par Donald Trump. Il s'agit d'un nouvel épisode de tensions entre les deux pays.

Le vice-président J.D. Vance visite la base spatiale américaine de Pituffik, au Groenland, le vendredi 28 mars 2025.

Au moins trois Américains, liés au président Trump, mènent des opérations d'influence au Groenland, affirme un reportage de la télévision danoise DR. Ils auraient notamment pour mission d'identifier les personnes favorables à un rapprochement avec les États-Unis mais aussi celles qui y sont farouchement opposées. Ces révélations ont poussé Copenhague à réagir.

"Toute tentative d'ingérence dans les affaires internes du Royaume sera bien sûr inacceptable", a déclaré le ministre danois des Affaires étrangères, Lars Løkke Rasmussen, dans un communiqué. "J'ai demandé au ministère des Affaires étrangères de convoquer le chargé d'affaires américain pour une réunion au ministère", a-t-il ajouté.

"On n'espionne pas un allié"

La Première ministre Mette Frederiksen a dit prendre au sérieux ces accusations d'ingérence. "Je note que les Américains ne rejettent pas clairement les faits rapportés aujourd'hui par DR, et c'est bien sûr grave", a-t-elle réagi auprès des télévisions danoises.

Déjà en mai, le Wall Street Journal avait assuré que les agences de renseignement américaines avaient reçu l'ordre de recueillir des informations sur le mouvement pour l'indépendance du Groenland, et les opinions sur une possible exploitation américaine des ressources naturelles de l'île arctique.

"On n'espionne pas un allié", avait alors dit la cheffe du gouvernement Mette Frederiksen. Le chargé d'affaires américain avait déjà été convoqué au ministère des Affaires étrangères.

Le Danemark s'excuse pour la contraception forcée

Selon la télévision danoise, lors de déplacements dans la capitale groenlandaise Nuuk, les trois Américains auraient encouragé les Groenlandais à mettre en avant des affaires pouvant être utilisées pour présenter le Danemark sous un mauvais jour dans les médias américains.

Deux dossiers enveniment particulièrement les relations entre Copenhague et Nuuk, qui font par ailleurs front commun face aux visées américaines.

Il s'agit d'enfants inuits séparés de leurs parents et envoyés au Danemark suite à des tests contestés visant à juger l'aptitude parentale des Groenlandais, et de la campagne de contraception forcée subie par au moins la moitié des femmes fertiles, principalement entre les années 1960 et 1980.

Dans ce dernier dossier, Mme Frederiksen a fait un pas vers les Groenlandais mercredi en présentant ses excuses aux victimes de la campagne de contraception forcée mise en oeuvre au Groenland jusqu'en 1992. "Nous ne pouvons pas revenir sur ce qui s'est passé, mais nous pouvons accepter nos responsabilités (...) c'est pourquoi, je voudrais, au nom du Danemark, dire +pardon+", a-t-elle déclaré.

Velléités d'annexion de l'administration américaine

Après son élection, le président Trump avait expliqué avoir "besoin" du Groenland, notamment pour la sécurité des Etats-Unis, répétant à plusieurs reprises son souhait.

Le Groenland, soutenu par sa puissance de tutelle, avait rétorqué ne pas être à vendre et décider seul de son avenir.

En janvier, 85% des Groenlandais s'étaient dit opposés à une future appartenance aux Etats-Unis, d'après un sondage publié dans le quotidien groenlandais Sermitsiaq. Seuls 6% y étaient favorables.

Fin mars, le vice-président américain, JD Vance, avait provoqué un tollé en prévoyant une visite dans l'immense île arctique sans y avoir été invité.

Face à l'ire déclenchée au Groenland, au Danemark et à travers l'Europe, il avait limité son déplacement à la base aérienne américaine de Pituffik.

Pas d'ingérence russe au Groenland, mais Trump déterminé

"Nous sommes conscients que des acteurs étrangers continuent de manifester un intérêt pour le Groenland et sa position au sein du Royaume du Danemark", a relevé mercredi le chef de la diplomatie danoise.

"Ce n'est donc pas surprenant de constater des tentatives extérieures d'influencer l'avenir du Royaume dans les temps à venir".

Au printemps, les services de renseignement du Danemark s'étaient inquiétés d'une "possible influence" étrangère, notamment russe, principalement pendant les élections législatives au Groenland. Aucune ingérence n'avait finalement été relevée.

"En ce moment, Trump a peut-être la tête ailleurs mais ce qu'il a lancé plus tôt cette année est en route", a prévenu M. Jacobsen. La preuve selon lui qu'il ne s'agit pas d'une marotte, "il y tient vraiment".

Depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, il n'y a pas d'ambassadeur américain au Danemark.