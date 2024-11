Groupes de besoins, brevet, bac... Anne Genetet déroule sa feuille de route

"Je veux relancer l'ascenseur scolaire": dans un entretien à l'AFP la ministre de l'Education Anne Genetet explique comment elle compte élever le niveau des élèves en mettant en place des groupes de besoin "sur-mesure" en 4e et 3e avant l'instauration d'un Brevet obligatoire pour le passage en seconde en 2027.

Question: Vous nous annoncez "l'Acte II" du choc des savoirs, mis en place l’an dernier par votre prédécesseur Gabriel Attal: en quoi cela consiste-t-il ?

Réponse: Il s'agit d'un ensemble très cohérent pour élever le niveau du primaire jusqu'au lycée, avec deux composantes : une pédagogique et une sur le climat scolaire. Je poursuis la politique engagée et donne un coup d'accélérateur au collège. Je veux relancer l’ascenseur scolaire.

Q: Qu'est ce qui va changer à l'école primaire ?

R: Nous allons revoir les programmes, pour la rentrée 2025, en français et en mathématiques, du CP à la 6e. De la 5e à la 3e, en Français, maths et langues vivantes, ce sera à la rentrée 2026. Ces nouveaux programmes renforceront les savoirs fondamentaux et seront beaucoup plus lisibles, avec des repères pour suivre la progression des élèves.

Je vous donne un exemple: on introduisait jusqu'à présent la notion de fraction seulement en CM1. C’est beaucoup trop tard. Un enfant, même en CE1, sait à quoi correspond une demi-baguette. Nous avancerons donc l’apprentissage des fractions et des nombres décimaux dès le CE1 pour renforcer les automatismes en mathématiques.

Nous allons également labelliser des manuels pour les CP et CE1 en français et en mathématiques pour accompagner les professeurs, notamment les plus jeunes, tout en leur laissant la liberté de choix. J’ai aussi décidé que mon ministère allait prendre en charge leur financement pour les réseaux d'éducation prioritaire et les petites communes rurales.

Q: Allez-vous étendre les groupes de besoin mis en place en 6e et 5e aux 4e et 3e à la rentrée prochaine ?

R: Je maintiens les groupes de besoins en 6e et 5e à la rentrée 2025 et j’étends ces groupes en 4e et 3e mais de manière différente car les besoins n’y sont pas les mêmes.

Ces groupes en 4e et 3e se tiendront une heure par semaine, en alternance entre mathématiques et français. Les élèves les plus en difficulté seront dans des effectifs réduits.

Par ailleurs, je décide de doubler le nombre d'élèves qui auront accès aux "devoirs faits" et aux stages de réussite. Cela concernera 800.000 collégiens de 4e et 3e dès l'an prochain. L’objectif, c’est d’offrir à chaque élève un accompagnement sur-mesure tout au long du collège.

Q: Quels changements attendre sur le Brevet ?

R: Dès cette année, nous allons distinguer la note d'histoire-géographie et la note d'EMC (enseignement moral et civique) pour redonner de la valeur à cette matière. Et dès qu'un élève aura plus de 18 sur 20 au Brevet, on ajoutera la mention "Très bien avec félicitations du jury" pour valoriser sa réussite.

En juin 2026, la répartition entre contrôle continu et contrôle terminal sera modifiée de manière à ce que le contrôle terminal pèse 60% de la note finale contre 50% aujourd'hui. Le contrôle continu sera fondé sur la moyenne des notes de 3e.

En juin 2027 arriveront au Brevet les premiers élèves qui auront bénéficié du Choc des savoirs. Cela permettra à cette date de rendre le brevet obligatoire pour entrer directement en seconde.

Pour ceux qui n'auraient pas leur brevet, deux options: soit ils iront vers une voie plus professionnalisante telle que la 1ère année de CAP, soit ils entreront pendant une année en "prépa seconde" afin de réussir le lycée en quatre ans.

Mais mon ambition, c'est d’abord qu'il y ait le plus d'élèves possibles qui obtiennent le Brevet.

Q: Vous voulez aussi mettre en place une épreuve de maths en première sur le modèle du bac français ?

R: Depuis la rentrée 2023, une heure et demie de tronc commun de mathématiques a été ajoutée pour tous les élèves de première générale et technologique. Mais jusqu’ici on ne mesurait pas leur niveau puisqu’il n’y avait pas d’épreuve de mathématiques.

J'ai donc décidé de mettre en place, à partir de juin 2026, une épreuve anticipée de mathématiques en première générale et technologique, sur le même modèle que l'épreuve anticipée de français.

Ce que je veux, c'est disposer d'un véritable baromètre et d’élever le niveau en mathématiques.

Q: Vous insistez aussi sur le climat scolaire ?

R: On ne peut pas progresser ni apprendre en toute sérénité si on se sent en insécurité, tant pour le professeur que pour les élèves.

Je vais être très claire : je n'accepte pas qu'un seul professeur puisse être contesté dans ses enseignements ou soit menacé, que ce soit verbalement, moralement ou physiquement.

Dès janvier, je vais déployer 150 conseillers principaux d'éducation (CPE) et 600 assistants d'éducation supplémentaires dans les collèges et lycées qui en ont le plus besoin. Ils auront pour mission d'assurer un climat scolaire apaisé et propice aux apprentissages.

Q: Où en est la sécurisation des établissements ?

R: Dès mon arrivée au ministère, j'ai pu constater que 400 établissements scolaires avaient été sécurisés grâce à la mise en place de systèmes anti-intrusion, de contrôles d’accès ou de caméras de surveillance.

Sur la base des remontées qui m'ont été faites, il reste encore 600 établissements à sécuriser. Je débloquerai des financements et travaille avec les collectivités locales pour que tous les travaux soient achevés en 2025.