Guatemala: la série de séismes a fait trois morts

Des centaines de personnes se sont réveillées dans la rue mercredi au Guatemala, après y avoir passé la nuit par crainte de répliques alors qu'une série de séismes la veille a fait au moins trois morts, selon le dernier bilan.

Les séismes les plus forts ont atteint, mardi après-midi, une magnitude de 4,8 et 5,7, avec des épicentres situés dans les localités d'Amatitlan et d'Alotenango, près de la capitale, selon le service géologique américain USGS.

Carmen Carrillo, 49 ans, a raconté à l'AFP avoir passé la nuit dans la rue avec sa famille dans le village de Palin, à 35 km au sud de la capitale, par peur des répliques. Les séismes de la veille "ont été très forts", dit-elle.

Après le premier tremblement de terre, survenu à 15H11 (21H11 GMT), 151 répliques ont été enregistrées, dont 17 ont été ressenties par la population, a précisé l'Institut local de sismologie.

Ces séismes ont aussi été ressentis à San Salvador, la capitale du Salvador voisin, selon un journaliste de l'AFP.

"Malheureusement, à cette heure, au moins trois décès dus aux séismes (...) sont confirmés. Une personne disparue est également signalée", a annoncé le président Bernardo Arévalo sur X. Le précédent bilan faisait état de deux morts.

Une route bloquée par un éboulement après une série de séismes, à Santa Maria de Jesus, au Guatemala, le 9 juillet 2025 AFP

Selon l'agence de coordination des catastrophes Conred, les séismes ont fait des centaines de sinistrés et endommagé des dizaines de logements.

M. Arévalo a suspendu les cours dans les écoles mercredi ainsi que la journée de travail, pour les trois départements les plus touchés : Guatemala, Escuintla et Sacatepéquez.

Des centaines de personnes ont dormi dans les rues ou dans les parcs des villes de Palin et de Santa Maria de Jesus, à environ 80 km au sud-ouest de la capitale, a constaté un photographe de l'AFP.

À Santa Maria de Jesus, 50% des maisons présentent des dommages, y compris des bâtiments historiques, selon le maire Mario Pérez. La ville est privée d'électricité et est presque isolée en raison des éboulements qui encombrent les routes.

Le président Arévalo est arrivé par voie aérienne dans cette ville à majorité indigène maya pour évaluer les dégâts. "Sachez que nous travaillons sans relâche pour la sécurité de toute la population", a indiqué le dirigeant sur X, exprimant ses "plus profondes condoléances aux familles des défunts".

L'Amérique centrale subit fréquemment des séismes en raison de la convergence des plaques tectoniques des Caraïbes et de Cocos, ainsi que de failles géologiques locales.