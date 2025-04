Guerre commerciale: le patronat craint pour l'économie européenne, réunion à l'Elysée

Emmanuel Macron réunit jeudi après-midi à l'Elysée les responsables des principales filières affectées par les droits de douane annoncés la veille par Donald Trump, que le Medef voit comme "des mesures d'une extrême gravité pour l'économie européenne."

Le président américain Donald Trump a signé un décret généralisant des droits de douane de 10% minimum sur toutes les importations arrivant aux États-Unis et de 20% pour les produits arrivant de l'UE.

Dans une déclaration transmise à l'AFP, le président du Medef Patrick Martin a dénoncé des mesures "d'une extrême gravité pour l’économie européenne et probablement pour l’économie américaine elle-même."

"La priorité reste une négociation ferme mais la France et l'Europe doivent en parallèle mettre en place des mesures de soutien aux secteurs impactés", a ajouté M. Martin. "C'est ce que je rappellerai au président de la République cet après midi."

Emmanuel Macron reçoit à l'Elysée à 16H00 les représentants de filières exportatrices et du patronat. Le Premier ministre François Bayrou et plusieurs ministres ( économie, agriculture, industrie, commerce extérieur) seront aussi présents.

Selon la liste des invités obtenue par l'AFP, sont notamment attendus les représentants des filières aéronautiques (dont Guillaume Faury, de Airbus), industrielles et, agricoles et viticoles.

Le secteur automobile, qui sera touché par une surtaxe spécifique de 25% sur les voitures importées, devait être représenté par Luc Chatel, président la Plateforme automobile (PFA).

Fichier vidéo Devaient être également présents les représentants de la chimie, de l'électronique, de la métallurgie, de la santé et des cosmétiques.

Pour Emmanuel Guichard, de la Fédération des Entreprises de la Beauté (FEBEA), "il y aura forcément un impact pour l'industrie cosmétique de passer de 0% à 20% de droits de douane. Il sera avalé soit par l'inflation, soit par la baisse des volumes vendus avec les Etats-Unis, notre premier marché à l'export", a-t-il indiqué à l'AFP.

"La première chose, c'est que nous fassions un bilan et prévisionnel de ce que seront les attaques et leurs effets sur l'ensemble des filières. Ensuite, nous regarderons comment nous pouvons soutenir nos industries de production", a déclaré jeudi sur RTL la porte-parole du gouvernement français Sophie Primas.

"On voit bien que tous les marchés d'exportation, notamment des vins et spiritueux, sont en train de se fermer. Il va falloir donc supporter notre production européenne", a-t-elle ajouté.

"Choc"

De son côté, François Bayrou a jugé que cette décision est une "immense difficulté" pour l'Europe et une "catastrophe" pour les Etats-Unis.

A gauche, le socialiste Olivier Faure a également appelé l'UE à riposter. "Depuis le 20 janvier, Trump déroule. Parlons lui dans la seule langue qu’il connaisse, celle du rapport de force", a-t-il réagi sur X.

Carte montrant les nouvelles taxes douanières supplémentaires appliquées aux partenanires commerciaux des États-Unis, annoncé par la Maison Blanche le 2 avril AFP

A la Bourse de Paris, le CAC 40 accusait le coup, chutant de plus de 3% vers 15H00.

Les Etats-Unis étaient en 2023 le 4e marché à l'exportation de la France, derrière l'Allemagne, l'Italie et la Belgique, selon les douanes françaises.

Parmi les secteurs les plus exposés figurent l'aéronautique (avec 9 milliards d'euros en 2024, il représente un cinquième des exportations de la France vers les Etats-Unis), le luxe (parfums, maroquinerie etc.), les vins et le cognac.

"Impact énorme"

"Nous évaluons les impacts potentiels", a déclaré jeudi à l'AFP un porte-parole d'Airbus.

"Nous vendons aux États-Unis, nous fabriquons, nous assemblons, nous développons aux États-Unis, comme peu d'autres entreprises", avait expliqué en février le PDG de l'avionneur européen, Guillaume Faury.

Des bouteilles de champagne à Reims, le 17 mars 2025 AFP/Archives

Côté vins et alcools distillés, la France, réputée pour ses vins de Bordeaux, de Bourgogne ou de Champagne, en exporte massivement aux Etats-Unis, qui est son premier marché à l'exportation.

En 2024, quelque 2,4 milliards d'euros de "vins de raisin" ont traversé l'Atlantique pour les Etats-Unis, auxquels il faut ajouter 1,5 milliard d'euros de "boissons alcoolisés distillées", notamment le cognac.

La Fédération française des exportateurs de vins et spiritueux (FEVS) craint "un recul des exportations (aux Etats-Unis) d'environ 800 millions d'euros", avec "un impact énorme sur l'emploi et l'économie du secteur".

D'après les annonces faites mercredi, Donald Trump semble avoir abandonné l'idée d'une taxation à 200% des alcools européens qu'il avait envisagée à la mi-mars.

