Guerre commerciale : quels sont les pays et les produits visés par Washington ?

Donald Trump déploie sa politique économique et commerciale depuis son retour au pouvoir. Le locataire de la Maison Blanche menace désormais l'Europe de taxes à 200% sur ses vins, champagnes et autres alcools après l'entrée en vigueur, mercredi, d'une hausse de 25% des droits de douane sur l'aluminium et l'acier.

Les dernières mesures de rétention de Donald Trump pourraient toucher les vins, champagne et autres alcools européens et notamment français. La surtaxe que menace d'appliquer le président américain est de 200%. Un coup de massue pour une filière qui exporte massivement ses produits outre-Atlantique : en 2023, les seuls vins et pétillants représentaient près de 5,2 milliards de dollars dans les exportations européennes vers les États-Unis, selon les chiffres de l'OMC.

La menace de Donald Trump sur les alcools européens fait suite aux représailles promises par Bruxelles après les droits de douane décidés par les États-Unis sur l'acier et l'aluminium.

Acier et aluminium

Canada, Union européenne, Chine, mais aussi Japon et Australie: les principaux partenaires commerciaux des États-Unis sont concernés par l'application des 25% de droits de douane devenue effective dans la nuit de mardi à mercredi.

Le but est de protéger l'industrie sidérurgique américaine, confrontée à une concurrence de plus en plus vigoureuse. Les Etats-Unis importent environ la moitié de l'acier et de l'aluminium utilisés dans le pays.

Réactions et déception

Dans la foulée de l'officialisation des nouveaux droits de douane, la Chine, premier producteur d'acier au monde, a réagi en promettant de prendre "toutes les mesures nécessaires pour protéger ses droits et intérêts légitimes".

Le marché américain n'est toutefois pas le débouché principal des exportateurs chinois.

Mercredi, le Canada a annoncé 25% de droits de douane sur près de 30 milliards de dollars canadiens (18 milliards d'euros) de produits américains, notamment de l'acier et de l'aluminium.

La Commission européenne a de son côté annoncé qu'elle allait taxer une série de produits américains allant des bateaux au bourbon en passant par les motos, à partir du 1er avril. Cela affectera 28 milliards de dollars de marchandises.

Londres s'est pour sa part dit "déçu" mercredi, sans annoncer de contre-mesures immédiates, tout comme le Mexique et le Brésil.

L'UE exposée

Au-delà de l'acier et l'aluminium, l'UE reste dans le viseur des États-Unis. Fin février, Donald Trump a averti que les produits de l'UE feraient "prochainement" l'objet de 25% de droits de douane.

Des voitures allemandes aux médicaments fabriqués en Irlande, nombreux sont les secteurs à exporter leurs biens et leurs services vers les États-Unis, engendrant un excédent commercial en faveur de l'UE estimé à 50 milliards de dollars par Bruxelles.

Chine

Pour Pékin, les 25% de taxes sur l'acier et l'aluminium effectifs depuis mercredi viennent s'ajouter à deux premiers trains de mesures annoncés par Donald Trump début février puis début mars, imposant une surtaxe totale de 20% sur les produits importés de Chine.

Le pays applique déjà depuis lundi des taxes contre des produits issus de l'agriculture américaine.

La Chine est le pays ayant le plus important excédent commercial avec les États-Unis pour les biens (295,4 milliards de dollars en 2024, selon le département américain du Commerce).

Le 2 avril, prochaine échéance

Le président américain compte imposer des droits de douane "réciproques" aux partenaires commerciaux des États-Unis à partir du 2 avril. Une mesure qui vise les pays émergents qui imposent souvent des droits de douane à des niveaux plus élevés pour protéger leur industrie.

Concrètement, si un produit américain est taxé à 40% en arrivant en Inde, Washington mettra en place le même niveau de taxe dans l'autre sens. Mais mercredi, il a ajouté que ces droits de douane réciproques pourraient être "un peu plus que réciproques".

Le 2 avril est par ailleurs la date à laquelle sont censés entrer en vigueur les droits de douane de 25% sur les produits mexicains et canadiens, suspendus provisoirement début mars.

Et c'est aussi la date annoncée pour surtaxer toute une série d'importations venues du monde entier: automobile, produits agricoles, pharmaceutiques, semi-conducteurs...