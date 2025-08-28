Guerre en Ukraine: au moins 19 morts et plus de 50 blessés après de nouvelles attaques russes sur Kiev

Une importante attaque russe a visé Kiev dans la nuit de ce mercredi 27 au jeudi 28 août. Elle a fait au moins 19 morts, dont quatre enfants, en plus de 20 endroits de la capitale ukrainienne. Le bâtiment de la mission de l'Union européenne (UE) a été endommagé lors de ces frappes. Cela au moment où les efforts diplomatiques engagés par Donald Trump pour tenter de mettre fin à la guerre s'enlisent.

Après trois ans et demi du conflit le plus sanglant en Europe depuis la fin de la Seconde guerre mondiale, la capitale ukrainienne a vécu une nouvelle nuit de bombardements. La Russie a tiré 598 drones et 31 missiles balistiques et de croisières lors d'une nouvelle attaque "massive", a indiqué l'armée de l'air ukrainienne ce jeudi 28 août dans la matinée. Selon les données préliminaires, 563 drones de combat et drones leurres ainsi que 26 missiles ont été abattus ou brouillés.

Le bilan s'est alourdi dans la journée à 19 morts parmi lesquels quatre enfants, ont annoncé les services de secours et le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, dénonçant "un massacre de civils horrible et délibéré". De son côté, la Russie a affirmé avoir lancé une "frappe groupée" contre "des entreprises du complexe militaro-industriel et des bases aériennes militaires ukrainiennes", disant avoir atteint tous ses objectifs.

"La Russie choisit de continuer de tuer plutôt que de mettre fin à la guerre"

Le bâtiment de la mission de l'UE a été endommagé lors des frappes russes sur Kiev, a par ailleurs annoncé le président du Conseil européen, Antonio Costa, se disant "horrifié" de "l'agression russe qui ne fait que renforcer notre détermination à soutenir l'Ukraine et son peuple".

Le bureau du British Council a également été "gravement endommagé" dans l'attaque et sera "fermé au public jusqu'à nouvel ordre".

Des journalistes de l'AFP ont entendu de puissantes explosions à plusieurs reprises. Ils ont vu un missile être abattu, les débris incandescents retombant, et entendu le son de drones survolant la ville, tandis que des habitants se réfugiaient dans des souterrains et dans le métro.

Les pompiers interviennent sur le site d'un immeuble en feu après une attaque russe à Kiev, en Ukraine, tôt le jeudi 28 août 2025. AP Photo/Efrem Lukatsky

Plusieurs immeubles résidentiels ont été endommagés, dont l'un de cinq étages s'est effondré, bloquant des habitants sous les décombres. Une école maternelle a subi des dégâts, des dizaines de voitures ont été détruites et un centre commercial du centre ville a été touché.

Tôt jeudi, les secouristes et les habitants s'affairaient à ramasser des débris dans les rues du centre de Kiev, a constaté un journaliste de l'AFP. Des secouristes debout sur les décombres ont dégagé des gravats un corps, vêtu d'un pyjama recouvert de poussière, qu'ils ont emporté dans un sac de plastique noir, selon un reporter de l'AFP.

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a accusé la Russie de "préférer les missiles balistiques plutôt que la table des négociations" pour mettre fin à la guerre. "Une autre attaque massive de nos villes. Encore des meurtres", a écrit le président ukrainien. "La Russie n'a aucun intérêt pour la diplomatie. Elle choisit de continuer de tuer plutôt que de mettre fin à la guerre", lancée il y a trois ans et demi par l'invasion russe de l'Ukraine.

"Cela veut dire que la Russie n'a toujours pas peur des conséquences", a-t-il ajouté, notant que tous les ultimatums lancés au Kremlin pour mettre fin au conflit avaient été sans effet. L'Ukraine attend une "réaction" de la part du monde entier, notamment de nouvelles sanctions à l'encontre de Moscou, a ajouté son président, appelant les alliés de la Russie, tels la Chine ou la Hongrie, membre de l'Union européenne, à adopter des positions fermes.

Les pompiers récupèrent le corps d'une victime dans un bâtiment endommagé après une attaque russe à Kiev, en Ukraine, tôt le jeudi 28 août 2025. AP Photo/Efrem Lukatsky

"Ces terribles attaques menacent la paix que le président des États-Unis cherche à obtenir", a déclaré l'émissaire américain pour l'Ukraine, Keith Kellogg, relevant que des "civils innocents" ont péri et que des représentations de l'Union européenne et britannique dans la capitale ukrainienne ont été endommagées.

Le président français Emmanuel Macron a dénoncé jeudi la "terreur" et la "barbarie" de la Russie. "629 missiles et drones en une nuit sur l'Ukraine: voilà la volonté de paix de la Russie. Terreur et barbarie", a-t-il écrit sur X. "Soutien total au peuple ukrainien, compassion profonde pour toutes les familles endeuillées", a-t-il ajouté.

Dans une déclaration à la presse à Bruxelles, la présidente de la Commission européenne, Ursula van der Leyen, a estimé que Kremlin ne "recule devant rien" pour "terroriser" l'Ukraine et "cible même l'Union européenne". "Poutine tue des enfants et des civils et sabote les espoirs de paix. Ce bain de sang doit cesser", a lui déclaré sur son compte X le Premier ministre britannique, Keir Starmer, qui a confirmé que le bâtiment du British Council avait été "endommagé" par ces frappes.

Avancées russes

Le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov a pour sa part assuré jeudi que la Russie restait "intéressée" par des négociations de paix avec l'Ukraine mais qu'elle poursuivrait ses frappes tant que ses "objectifs" ne seraient pas atteints.

Fin juillet, des bombardements russes avaient fait plus de 30 morts dont cinq enfants à Kiev, l'une des attaques les plus meurtrières dans la capitale ukrainienne depuis le début de l'invasion russe à grande échelle en 2022. Ces frappes avaient poussé Donald Trump à renforcer la pression sur Moscou pour accepter une trêve et conduit à sa rencontre avec Vladimir Poutine en Alaska le 15 août.

Après ce sommet, suivi par une visite à Washington du président ukrainien Volodymyr Zelensky accompagné de ses alliés européens, le dirigeant américain a dit vouloir préparer une rencontre en face-à-face entre les présidents russe et ukrainien.

Sur cette photo fournie par le service de presse de la 93e brigade mécanisée indépendante Kholodnyi Yar d'Ukraine, des soldats tirent au mortier en direction des positions des troupes russes près de Kostyantynivka, dans la région de Donetsk, en Ukraine, le mardi 26 août 2025. Iryna Rybakova/Ukraine's 93rd Mechanized Brigade via AP

Depuis, il n'y a toutefois pas eu d'avancées en vue d'un tel sommet, Moscou et Kiev se rejetant la responsabilité d'un blocage. Avant la conclusion d'un hypothétique accord de paix, l'Ukraine veut obtenir des garanties de sécurité des Occidentaux pour dissuader Moscou de toute nouvelle attaque.

Pas de paix à l'horizon

Le Kremlin s'est dit "défavorable" mercredi à un éventuel envoi de troupes européennes en Ukraine dans le cadre d'un potentiel accord de paix. Volodymyr Zelensky a assuré voir "des signaux très négatifs et arrogants de la part de Moscou concernant les négociations" de paix. Il a appelé à "faire pression" pour "forcer la Russie à prendre des mesures concrètes".

Il a annoncé que des membres de son équipe allaient rencontrer vendredi à New York des représentants de l'administration de Donald Trump. Pour mettre fin à son assaut, la Russie réclame notamment que l'Ukraine lui cède quatre régions partiellement occupées, en plus de la Crimée annexée en 2014, et renonce à intégrer l'Alliance atlantique. Des conditions que Kiev juge inacceptables.

L'armée russe, qui occupe environ 20% de l'Ukraine, dans l'est et le sud, a accéléré sa progression sur le terrain ces derniers mois face à des unités ukrainiennes moins nombreuses et moins bien équipées. Pour la première fois mardi, l'Ukraine a reconnu que les soldats russes avaient pénétré dans sa région de Dnipropetrovsk (centre-est), où Moscou avait revendiqué de son côté des avancées dès le mois de juillet.