Guerre en Ukraine : au moins treize blessés dans des bombardements russes sur Zaporijjia

Une série de frappes aériennes russes ont touché la région de Zaporijia, dans le sud de l'Ukraine, dimanche 29 septembre. Selon les autorités locales, un immeuble et six maisons ont été détruits. Au total, treize personnes ont été blessées.

Services d'urgence ukrainiens via AP

Image fournie par les services d'urgence ukrainiens où on aperçoit les sauveteurs en train d'évacuer un résident d'un immeuble d'habitation. Cela a eu lieu après que la Russie a attaqué la ville avec des bombes guidées pendant la nuit à Zaporijia, en Ukraine, le dimanche 29 septembre 2024.

Les bombardements continuent en Ukraine. Au moins treize personnes ont été blessées ce dimanche 29 septembre dans une série de bombardements russes sur Zaporijjia, dans le sud de l'Ukraine, selon les services de secours ukrainiens. La capitale régionale a été pilonnée par plusieurs "frappes aériennes massives" à l'aube, d'après le récit des secours dans un communiqué.

"Un immeuble et six maisons situés dans différents quartiers de la ville ont subi d'importantes destructions", poursuit le texte, précisant que 42 secouristes étaient sur place pour venir en aide à d'éventuelles personnes coincées sous les décombres.

Des résidents quittent leur maison en ruines après les frappes russes sur Zaporijia. Ukraine, dimanche 29 septembre 2024. © Services de secours ukrainiens via AP

Le bilan grimpe de six à onze personnes blessées

"Selon des données préliminaires, le nombre de personnes blessées est passé à onze personnes", ont poursuivi les secours ukrainiens, selon qui "les opérations (...) de secours sont (désormais) terminées". Une femme a été sortie des décombres et transportée à l'hôpital.

Le gouverneur régional, Ivan Fedorov, avait auparavant évoqué le chiffre de six blessés, "deux hommes et quatre femmes". Le responsable avait précisé que l'armée russe avait frappé la ville de Zaporijjia à dix reprises, détruisant notamment "un immeuble de plusieurs étages et des maisons".

Sur cette photo fournie par les services d'urgence ukrainiens, on voit un appartement endommagé après que la Russie a attaqué la ville avec des bombes guidées pendant la nuit à Zaporijia. Ukraine, le dimanche 29 septembre 2024. © Services de secours ukrainiens via AP

"Davantage d'armes"

Le chef de l'administration présidentielle ukrainienne, Andriï Iermak, a rapidement dénoncé sur les réseaux sociaux une nouvelle attaque russe visant à "terroriser" la population civile. Il a une nouvelle fois appelé les alliés occidentaux de Kiev à fournir "davantage d'armes" pour intercepter les tirs venant de Russie et à imposer des sanctions économiques efficaces contre "le complexe militaro-industriel" russe, de façon à faire plus pression sur Moscou.

La région ukrainienne méridionale de Zaporijjia a été annexée par la Russie en 2022. Toutefois, les russes ne la contrôlent pas complètement. La grande ville éponyme, située le long du fleuve Dniepr, est toujours sous contrôle de Kiev, mais reste à portée de tirs des attaques russes.