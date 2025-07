Guerre en Ukraine : Pourquoi le revirement de Donald Trump sur l'armement pourrait changer la donne

Moins de deux semaines après avoir interrompu la livraison d’armement à l’Ukraine, le président américain, Donald Trump, a changé son fusil d’épaule. Il a annoncé le 14 juillet l’envoi d’équipements militaires au pays en guerre avec la Russie, par le biais d’un accord avec l’Otan.

Selon cet accord, les États-Unis vont fournir des armes à l’Ukraine, qui seront financés par les pays membres de l’Otan. Le Danemark, les Pays-Bas, la Suède et l’Allemagne se sont déjà dit prêts à participer à ce plan.

Carole Grimaud, spécialiste en géopolitique de la Russie, soulève plusieurs questions qui se posent avant l’application de ce programme. "Déjà, l'OTAN comprend plus de 30 pays. Ils ne sont pas tous obligés de mettre la main à la poche, relève la chercheuse. On ne sait pas encore lesquels vont accepter. Par ailleurs, on ne sait pas encore quelles armes seront envoyées, et est-ce qu’il y aura des limites à leur utilisation, comme il en avait été question sous la présidence Biden."

Si l'Ukraine obtient enfin les Patriot qu’elle demande, ce sera une grande nouvelle.

Carole Grimaud, spécialiste en géopolitique de la Russie.

Systèmes Patriot tant attendus

Grâce à cet accord, l'Ukraine va obtenir un "très grand nombre d'équipements militaires", a précisé le secrétaire général de l’Otan, Mark Rutte, lors d'une rencontre avec Donald Trump à Washington. Il a cité du matériel de "défense aérienne", des "missiles" ou encore des "munitions". Selon ses déclarations, les pays européens pourraient puiser dans leurs stocks, remplacés ensuite par de nouvelles armes américaines.

Parmi ces équipements doivent figurer les très attendus systèmes de défense Patriot, conçus pour intercepter des missiles. "Ce sont des systèmes de défense très puissants, très perfectionnés, décrit Carole Grimaud. L’Ukraine les attend depuis des mois, voire même depuis le début de la guerre. Grâce à eux, les villes ukrainiennes pourraient subir beaucoup moins d’attaques. Donc si le pays obtient enfin ces Patriot qu’il demande, ce sera une grande nouvelle."

Donald Trump a notamment affirmé : "Un pays possède 17 systèmes Patriot prêts à être expédiés. (…) Nous travaillons sur un accord pour que ces 17 systèmes – ou une grande partie d’entre eux – soient envoyés" à l’Ukraine. Les détails de l’accord avec l’Otan ne sont pas encore connus. La cheffe de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, a appelé les États-Unis à "partager le fardeau" du financement de ce nouveau plan d'armement.



Entré en service en 1985, les systèmes Patriot sont utilisés dans 18 pays. Leur besoin en Ukraine devient plus pressant, alors que les Russes tirent de plus en plus d'engins - dont beaucoup de drones - et que ceux-ci tendent à être de plus en plus efficaces. Toutefois, les Patriot montrent leur limites selon des analystes, surtout face à la puissance de frappe russe.

(Re)voir : Guerre en Ukraine : Trump promet des systèmes Patriot

Ultimatum sur les sanctions

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a salué de son côté cette annonce, se disant "reconnaissant" envers son homologue américain "pour sa volonté de soutenir la protection des vies" ukrainiennes.



L’annonce de l’envoi d’armement s’est accompagnée d’un ultimatum. Donald Trump a donné 50 jours à la Russie pour mettre fin à la guerre en Ukraine, sous peine de "mettre en place des droits de douane secondaires", c'est-à-dire contre les alliés de Moscou.



"Le principal pays partenaire de la Russie, c’est la Chine. Or, les États-Unis viennent de se réconcilier sur le plan économique avec la Chine, nuance Carole Grimaud. Est-ce que Donald Trump va prendre le risque de remettre tout ça à plat ? Et quels pays vise-il quand il parle de partenaires de la Russie ? Des pays d’Europe en sont aussi partenaires : la Slovaquie, la Hongrie,… et même la France reçoit du gaz liquide". La chercheuse relève ainsi qu’il reste "beaucoup de questions", soumises en partie aux instabilités du président américain.

Je pensais que nous aurions un accord il y a deux mois, mais ça ne semble pas se concrétiser.

Donald Trump.

L’impasse des négociations

Un temps, Donald Trump a tenté d’axer sa stratégie sur des négociations entre l’Ukraine et la Russie pour aboutir à un cessez-le-feu, voire un traité de paix. Mais cette démarche est pour l’instant dans l’impasse.

"Les projets de Donald Trump de s’ériger en faiseur de paix, parce qu'il y avait un ras-le-bol américain d'aide à l'Ukraine, n'ont pas marché, analyse Carole Grimaud. Les Américains, notamment les parlementaires au Congrès, ont vu qu'en plein milieu des négociations, les attaques russes contre l’Ukraine ne faisaient que se durcir. Trump voit donc que finalement, Vladimir Poutine les a menés en bateau et qu’il n’arrivera à rien par cette voie."

Le président américain a ainsi raconté un échange avec son épouse : "Je rentre chez moi et je dis à la Première dame : « J'ai parlé à Vladimir aujourd'hui, nous avons eu une merveilleuse conversation ». Et elle me répond : « Oh vraiment? Une autre ville vient d'être frappée »".



Le ton de Donald Trump à propos de Vladimir Poutine s’est donc progressivement durci. Il s’est dit "très mécontent" de leurs échanges début juillet, jugeant que le président russe voulait "juste continuer de tuer des gens". Il a cette fois déclaré être "déçu" par Vladimir Poutine. "Je pensais que nous aurions un accord il y a deux mois, mais ça ne semble pas se concrétiser", a-t-il conclu.

(Re)voir : Guerre en Ukraine : frappes massives de centaines de drones et missiles russes

« Besoin de temps » du côté de Moscou

Du côté de la Russie, ces revirements sont bien sûr mal reçus. Cet envoi "sera perçu par Kiev non comme un signal en faveur de la paix mais comme un signal pour la poursuite de la guerre", a affirmé mardi 15 juillet le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

"Les déclarations du président Trump sont très sérieuses. Nous avons bien sûr besoin de temps pour analyser ce qui a été dit à Washington et si ou quand le président Poutine le jugera nécessaire, il commentera", a-t-il ajouté au cours de son briefing quotidien.

Carole Grimaud craint que ces réactions ne s’emballent davantage. "Jusqu’à présent, les Européens ou les Américains aidaient l’Ukraine, pays par pays. Alors que là, c’est l’Otan qui va fournir des armes. Je pense que du côté russe, ça va changer la donne. Dire que l’Otan attaque la Russie, c'est quelque chose sur lequel ils vont certainement jouer et émettre des menaces."