Guerre en Ukraine : Poutine ordonne un cessez-le-feu pour Pâques

Le président Vladimir Poutine a ordonné aux troupes russes d'observer un cessez-le-feu en Ukraine à l'occasion de Pâques, samedi et dimanche, et a appelé Kiev à faire de même, au moment où les discussions en vue d'une trêve plus globale semblent dans l'impasse.