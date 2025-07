Guerre en Ukraine: quelles conséquences après la suspension des livraisons de missiles américains?

"Les intérêts de l'Amérique en premier". La porte-parole adjointe de la Maison Blanche, Anna Kelly, a confirmé mardi, avec ces quelques mots lapidaires, l'arrêt des livraisons d'armes à l'Ukraine. Selon Politico et d'autres médias américains, l'arrêt des livraisons pour Kiev concerne notamment les systèmes de défense aérienne Patriot, l'artillerie de précision et les missiles supersoniques Hellfire, décrits comme des "tueurs de chars".

Or, Volodymyr Zelensky appelait justement ces dernières semaines Donald Trump à lui vendre des systèmes Patriot (en plus de ceux déjà fournis) pour pouvoir contrer plus efficacement les attaques russes quotidiennes de missiles et de drones. Ces armes, munitions et équipements - en plus de son renseignement - ont permis aux forces ukrainiennes de contenir l'armée russe, qui occupe toutefois près de 20% du territoire ukrainien.

"Nous aurons du mal sans les munitions américaines"

Les frappes russes, elles, s'intensifient. Rien que pendant le mois de juin, Moscou a lancé 5438 drones à longue portée. Sans les systèmes Patriot comment défendre les grandes villes du pays? Du côté des forces ukrainiennes, l'annonce américaine a été accueillie avec une certaine appréhension. Face à l'armée russe mieux équipée et plus nombreuse, "nous aurons du mal sans les munitions américaines", a reconnu une source militaire à l'AFP.

Le ministre de la Défense ukrainien, Roustem Oumerov, a convoqué mercredi dans la matinée le chargé d'affaires américain, John Ginkel, pour lui rappeler que "tout retard ou délai dans le soutien aux capacités de défense de l'Ukraine ne ferait qu'encourager l'agresseur à poursuivre la guerre et la terreur, plutôt que de rechercher la paix".

De son côté, le Kremlin, sans surprise, s'est félicité de cette situation, estimant que cela rapprochait Moscou et Kiev de la fin du conflit, qui a déjà fait plusieurs dizaines de milliers de morts des deux côtés, civils et militaires compris.

Des systèmes de défense anti-aérienne

L’Ukraine possède environ une demi-douzaine de systèmes de défense aérienne Patriot de fabrication américaine. Ces systèmes jouent un rôle crucial dans sa défense aérienne, en protégeant des millions de civils contre les missiles russes.

Outre le système d'interception Patriot, l’Ukraine a aussi besoin de munitions pour l'obusier Howitzer, de missiles et de lanceurs de grenade.

Un soldat de la 24ème brigade mécanisée se prépare à tirer un obus de 155 mm d'un howitzer M109 vers des positions russe près de Chasiv Yar, dans la région de Donetsk. 14 juin 2025 © Oleg Petrasiuk/Ukraine's 24th Mechanized Brigade via AP

Une source militaire ukrainienne, citée par l'AFP, soulignait que Kiev était "très dépendant des États-Unis, malgré les efforts de l'Union européenne, et que ce serait très difficile de continuer sans les munitions américaines."

Qui peut fournir des armes à l'Ukraine?

En avril, l’Europe a dépassé pour la première fois les États-Unis en termes d’aide militaire totale à l’Ukraine, avec une contribution équivalant à 72 milliards d’euros, contre 65 milliards d’euros pour les États-Unis, selon les données de l’Institut de Kiel pour l’économie mondiale, un groupe de réflexion allemand qui suit de près l’aide en temps de guerre à l’Ukraine.

Mais dans un contexte de crise économique, les États européens qui soutiennent l'Ukraine, ont d'autres priorités. Ils doivent aussi faire face à leurs propres échéances électorales.

Le président tchèque et ancien président du Comité militaire de l'OTAN, Petr Pavel, a déclaré à la BBC russe qu'il ne pouvait "pas garantir" la poursuite du soutien en munitions à Kiev, car cela dépendait du résultat des prochaines élections tchèques.

Développer l’industrie de la défense ukrainienne

Le Danemark, qui a déjà donné 9,8 milliards d'euros à l'Ukraine, soutien que l'Union européenne doit investir dans le développement de l'industrie de défense ukrainienne. Elle peut produire des armes et des munitions plus rapidement et moins cher que partout ailleurs en Europe.

Le ministre de la Défense danois, Troels Lund Poulsen - cité par AP - a déclaré ce 2 juillet devant la presse "l'Europe doit faire plus et investir plus en Ukraine. Nous pouvons faire d'avantage et leur donner des moyens plus puissants pour répliquer." La solution, à long terme, serait de produire en Ukraine les armes dont elle a besoin.

C'est ce que soutenait déjà le 14 février dernier, lors de la Conférence de Munich sur la sécurité, la Première ministre danoise Mette Frederiksen. Elle a souligné la rapidité et le faible coût de la production d'armes en Ukraine, qui dépasse parfois celle des industries des pays européens.

Mette Frederiksen, Première ministre du Danemark, lors de la Conférence sur la sécurité, à Munich, le 15 février 2025. © AP Photo/Matthias Schrader

Des armes faites en Ukraine

Depuis le début de l'invasion russe en février 2022, l'Ukraine a augmenté son industrie de l'armement et ses moyens de production. Selon le président Volodymyr Zelensky, en 2024, environ 30% de l'équipement de l'armée ukrainienne serait fabriqué en Ukraine

D'arpès le site américain Businesse Insider, l'Ukraine désormais est leader mondial dans la production de drones FPV ("First Person View" ou "vue à la première personne" en français). Le pays a produit 2.5 millions d'obus de mortier entre janvier et novembre 2024.

Un constructeur ukrainien fait la démonstration d'un drone fabriqué en Ukraine lors d'un salon sur les innovations en matière de défense, quelque part en Ukraine, le 11 avril 2025. © AP Photo/Efrem Lukatsky

Le ministre de la Défense ukrainien, Rustem Oumeov, a annoncé qu'une loi pour produire des armes avec les alliés internationaux sera portée devant l'assemblée nationale. Il a déjà communiqué ce texte aux industriels de l'armement le 1er juillet.

Le programme inclue un plan qui fixe un cadre légal et fiscal particulier afin de permettre à l'industrie d'armement ukrainienne d'augmenter et moderniser sa production. Il inclue également la possibilité de construire de nouvelles unités de production en Ukraine et à l'étranger.

Lors de sa visite à Kiev, le ministre des affaires étrangères allemand Johann Wadephul a déclaré que l'Allemagne avait l'intention d'aider l'Ukraine à fabriquer plus d'armes plus rapidement. Lors de son déplacement, il était accompagné par des représentants des industries allemandes du secteur. L’Allemagne a déjà donné 19,1 milliards d’euros d’aide à l’Ukraine.

Des avions de chasse F-16

Mais l'Ukraine souhaite développer sa capacité d'attaque dans les airs. Elle réclame des avions de chasse performants depuis le début de la guerre. Quatre-vingts avions F-16 lui ont été promis par ses alliés dont la Belgique, le Danemark, la Norvège et les Pays-Bas.

Leur livraison a débuté en 2024 ainsi que la formation des pilotes ukrainiens, par des instructeurs français ou néerlandais, sur des bases de l'Otan en Roumanie. Des pilotes ukrainiens sont aussi formés en France.

Les Pays-Bas ont promis en février 2025 de livrer 24 F-16. Ils ont aussi fourni pour l’instruction des pilotes ukrainiens des avions français Mirage-2000. Les pilotes ukrainiens sont parvenus à abattre un chasseur russe Su-35 le 7 juin dernier même avec des F-16 qui ne sont pas de la première génération.

Une aide insuffisante pour pallier celle américaine

Les analystes estiment que les alliés européens de l’Ukraine peuvent combler certaines lacunes et fournir des systèmes d’artillerie. Mais ils ne disposent pas d’alternatives aux missiles HIMARS et aux systèmes de défense aérienne de fabrication américaine, en particulier les Patriot, qui sont cruciaux pour aider à défendre les villes ukrainiennes contre les attaques aériennes russes.

On ne sait pas exactement quelle quantité d’armes l’Ukraine possède ni quels sont ses besoins les plus urgents.