Guerre en Ukraine : Ursula Von der Leyen et Emmanuel Macron aux côtés de Zelensky pour rencontrer Trump à Washington

Ursula von der Leyen et Emmanuel Macron se rendront à Washington lundi 18 août pour rencontrer Donald Trump avec Volodymyr Zelensky. Le chancelier allemand Friedrich Merz et le président finlandais Alexander Stubb ont également confirmé leur présence. La Première ministre italienne, Giorgia Meloni et le premier ministre britannique Keir Starmer ont également annoncé leur présence. 

Le
17 Aoû. 2025 à 10h49 (TU)
Par
TV5MONDE
avec AFP
Ukraine

Le président français et la présidente de la commission européenne iront à Washington lundi 18 août, aux côtés de Volodymyr Zelensky. 

AP Photo / Gonzalo Fuentes
Partager 1 minute de lecture

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a annoncé qu'elle se rendrait avec plusieurs dirigeants européens à la Maison Blanche lundi 18 août aux côtés du président ukrainien Volodymyr Zelensky. "À la demande du président Zelensky, je participerai demain à la réunion avec le président Trump et d'autres dirigeants européens à la Maison Blanche", a-t-elle déclaré sur le réseau social X. 

Dans la foulée, le président français Emmanuel Macron, le chancelier allemand Friedrich Merz et le président finlandais Alexander Stubb ont également confirmé leur présence à Washington. La Première ministre italienne, Giorgia Meloni et le premier ministre britannique Keir Starmer ont également annoncé leur présence. 

La présidente de la Commission européenne a par ailleurs annoncé que Volodymyr Zelensky serait à Bruxelles ce dimanche 17 août pour participer à une visioconférence des alliés européens. Cette réunion est prévue à 13h avec les pays de la "coalition des volontaires" alliés de Kiev, afin de préparer les prochaines étapes des discussions de paix sur l'Ukraine après le sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine en Alaska. "Cet après-midi, j'accueillerai Volodymyr Zelensky à Bruxelles", a-t-elle déclaré dans une publication sur le réseau social X.

Garanties de sécurité

Les alliés de l'Ukraine devraient aborder lors de cette réunion la question des garanties de sécurité qui seraient accordées à Kiev dans le cadre d'un éventuel accord de paix. Ils devraient également, selon des diplomates, examiner ce que pourraient être les contours d'un tel accord entre l'Ukraine et la Russie.

Chargement du lecteur...

À l'issue de son sommet vendredi avec Vladimir Poutine, Donald Trump a fait savoir que ses efforts portaient désormais sur l'élaboration d'un accord de paix permettant de mettre fin à la guerre, sans passer par l'étape d'un cessez-le-feu. La coalition des volontaires regroupe la plupart des grands pays européens, l'UE, l'Otan, et des pays non-européens comme le Canada.

International
UKRAINE
Ukraine-Russie : la guerre

Dans le même thème - International

jtchapter: Éducation : le pouvoir de l'imagination
International

Éducation : le pouvoir de l'imagination

jtchapter: Israël : appel à la grève nationale
International

Israël : appel à la grève nationale

Inam Haider, à la tête de l'Autorité pakistanaise de gestion des catastrophes, lors d'un point presse à Islamabad au Pakistan le 17 août 2025
International

Mousson au Pakistan : l'espoir s'amenuise de retrouver des survivants parmi les 150 disparus

Ukraine-Russie : la guerre

Diplomatie

Guerre en Ukraine : "la coalition des volontaires" en visioconférence pour discuter de l'accord de paix de Trump

International

Sommet à Anchorage : des concessions territoriales en vue d'un accord de paix ?

International

Guerre en Ukraine : quelles sont les réactions de la population ukrainienne ?

International

Etats-Unis/Russie : quel bilan tirer du sommet entre Trump et Poutine ?

International

États-Unis/Russie : un sommet en trompe l'oeil ?

À la une

Protestation

"Fin de la guerre à Gaza", "retour des 50 otages"... en Israël, une grève générale contre la politique de Netanyahu

Rencontre

Guerre en Ukraine : Ursula Von der Leyen et Emmanuel Macron aux côtés de Zelensky pour rencontrer Trump à Washington

Intempéries

Au Cap-Vert, après la tempête Erin, 9 morts et 1500 déplacés dus aux violentes inondations

International

Bolivie : après 20 ans d'hégémonie, la gauche face à un tournant

International

Rencontre Donald Trump/Vladimir Poutine : ce qu'il faut retenir du sommet sur l'Ukraine en Alaska

Afrique

Au Mali, un Français arrêté : "Des accusations sans fondement" selon Paris

Mutilations génitales

En Gambie, malgré son interdiction et une loi en vigueur depuis dix ans, l'excision perdure

TERRIENNES

A la recherche de Berthe Weill, galeriste d'avant-garde

International

Sommet Trump/Poutine: Macron appelle à la vigilance et à maintenir la pression sur Moscou

Sport

Sénégal : des "irrégularités" lors de l'élection du président de la Fédération de football?