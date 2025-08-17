Guerre en Ukraine : Ursula Von der Leyen et Emmanuel Macron aux côtés de Zelensky pour rencontrer Trump à Washington

Ursula von der Leyen et Emmanuel Macron se rendront à Washington lundi 18 août pour rencontrer Donald Trump avec Volodymyr Zelensky. Le chancelier allemand Friedrich Merz et le président finlandais Alexander Stubb ont également confirmé leur présence. La Première ministre italienne, Giorgia Meloni et le premier ministre britannique Keir Starmer ont également annoncé leur présence.

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a annoncé qu'elle se rendrait avec plusieurs dirigeants européens à la Maison Blanche lundi 18 août aux côtés du président ukrainien Volodymyr Zelensky. "À la demande du président Zelensky, je participerai demain à la réunion avec le président Trump et d'autres dirigeants européens à la Maison Blanche", a-t-elle déclaré sur le réseau social X.

Dans la foulée, le président français Emmanuel Macron, le chancelier allemand Friedrich Merz et le président finlandais Alexander Stubb ont également confirmé leur présence à Washington. La Première ministre italienne, Giorgia Meloni et le premier ministre britannique Keir Starmer ont également annoncé leur présence.

La présidente de la Commission européenne a par ailleurs annoncé que Volodymyr Zelensky serait à Bruxelles ce dimanche 17 août pour participer à une visioconférence des alliés européens. Cette réunion est prévue à 13h avec les pays de la "coalition des volontaires" alliés de Kiev, afin de préparer les prochaines étapes des discussions de paix sur l'Ukraine après le sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine en Alaska. "Cet après-midi, j'accueillerai Volodymyr Zelensky à Bruxelles", a-t-elle déclaré dans une publication sur le réseau social X.

Garanties de sécurité

Les alliés de l'Ukraine devraient aborder lors de cette réunion la question des garanties de sécurité qui seraient accordées à Kiev dans le cadre d'un éventuel accord de paix. Ils devraient également, selon des diplomates, examiner ce que pourraient être les contours d'un tel accord entre l'Ukraine et la Russie.

À l'issue de son sommet vendredi avec Vladimir Poutine, Donald Trump a fait savoir que ses efforts portaient désormais sur l'élaboration d'un accord de paix permettant de mettre fin à la guerre, sans passer par l'étape d'un cessez-le-feu. La coalition des volontaires regroupe la plupart des grands pays européens, l'UE, l'Otan, et des pays non-européens comme le Canada.