Guerre à Gaza: deux plaintes pour "complicité de génocide" visent des associations pro-Israël en France

Deux plaintes ont été déposées à Paris contre des responsables français d'associations pro-Israël pour "complicité de génocide", accusés notamment d'avoir empêcher l'aide humanitaire d'être acheminée à Gaza, a-t-on appris mercredi auprès des associations plaignantes.

L'une a été déposée mardi par l'Union juive française pour la paix (UFJP) et "une victime franco-palestinienne".

Dans cette plainte, également dévoilée par Le Monde, les plaignants, soutenus par l'organisation Urgence Palestine, dénoncent "l'organisation, la participation et l'appel à participer à des actions concrètes de blocage de l'aide humanitaire à destination du territoire occupé de Gaza, notamment en empêchant physiquement le passage des camions aux postes frontières contrôlés par l'armée israélienne".

"Cette soumission délibérée de la population gazaouie à des conditions d'existence de nature à entraîner sa destruction, et plus particulièrement l'utilisation de la famine, caractérise, tant selon le droit international que selon le droit français, le crime de génocide", soutiennent les plaignants dans un communiqué.

"Si la qualification juridique de génocide peut choquer, elle est ici la plus appropriée au regard des faits commis (...). Il est essentiel de nommer précisément ce qui est en train de se passer", ont commenté leurs avocates, Mes Damia Taharraoui et Marion Lafouge auprès de l'AFP.

Leur plainte avec constitution de partie civile pour complicité de génocide et incitation à la commission d'un génocide vise des figures de Israël is forever et Tzav-9, des associations pro-Israël, présentées comme ayant la nationalité française.

Une seconde plainte avec constitution de partie civile, consultée par l'AFP, a été déposée mercredi par l’association Avocats pour la Justice au Proche-Orient et la Coordination des appels pour une paix juste au Proche-Orient (CAPJPO) - Europalestine, pour "complicité de génocide".

En s'appuyant notamment sur des photos, vidéos et prises de paroles publiques, elles accusent également des responsables d'Israël is Forever d'avoir bloqué des véhicules humanitaires.

"L’infraction de complicité de génocide apparaît être l’expression pénale la plus juste pour qualifier les faits (...). Il faut désormais espérer que les juridictions françaises trouveront le courage d’instruire sous cette qualification", ont commenté auprès de l'AFP les avocats des associations, Mes Matteo Bonaglia et Ala Adas.

Les plaintes avec constitution de partie civile visent à saisir un juge d'instruction.

Une plainte classée

Mi-novembre, un comité spécial de l'ONU a affirmé que les méthodes de guerre employées par Israël dans la bande de Gaza, en réplique à l'attaque du Hamas du 7 octobre 2023, "correspondent aux caractéristiques d'un génocide".

Fichier vidéo Le 26 janvier, la Cour internationale de justice avait demandé à Israël de faire son possible pour empêcher tout acte de génocide lors de ses opérations militaires.

Israël conteste avec force ces accusations, revendique son "droit de défendre sa population" et accuse le Hamas d'utiliser les civils comme "boucliers humains".

En septembre, le Parquet national antiterroriste (Pnat) a classé une plainte d'associations dénonçant des tortures imputées à un Franco-israélien sur des hommes présentés comme des prisonniers palestiniens.

Le Pnat a en revanche ouvert de longue date une enquête pour assassinats terroristes portant sur l'attaque du 7-Octobre.

"Aucune enquête n'a été ouverte à ce stade" concernant d'éventuelles victimes de frappes israéliennes à Gaza ou au Liban, avait indiqué le Pnat début octobre à l'AFP.

La Cour pénale internationale (CPI) a émis le 21 novembre des mandats d'arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, son ex-ministre de la Défense Yoav Gallant et le chef de la branche armée du Hamas Mohammed Deif pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité.

Sollicité en début de semaine, le Pnat a indiqué n'avoir "aucune nouvelle information à communiquer" quant aux conséquences de la décision de la CPI sur les procédures françaises.