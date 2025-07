Guerre à Gaza: deux soldats israéliens arrêtés en Belgique, "une première en Europe"

Accusés de crimes de guerre à Gaza, deux militaires israéliens ont été arrêtés et entendus par la police belge dans le cadre d'une plainte déposée par des ONG pour de possibles crimes de guerre commis dans la bande de Gaza, a annoncé ce lundi 22 juillet le parquet fédéral belge. Ils ont été relâchés depuis.

Parmi les 400 000 festivaliers qui étaient attendus au célèbre festival électro Tomorrowland, du 18 au 20 juillet en Belgique, se trouvaient deux militaires israéliens soupçonnés de graves crimes dans la bande de Gaza.

La Fondation Hind Rajab et l’ONG Global Legal Action Network (GLAN) ont rapidement déposé plainte auprès du parquet fédéral belge avant que les deux hommes ne quittent le pays. Selon les plaignants, les militaires seraient “directement impliqués” dans des actes de torture, des déplacements forcés de civils et des attaques aveugles contre des hôpitaux et des habitations.

"Une première en Europe", se sont félicitées les deux organisations, qui affirment vouloir faire appliquer le principe de justice universelle.

De son côté, le parquet fédéral a confirmé examiner deux plaintes "relatives à des violations graves du droit international commises dans la bande de Gaza", visant deux présumés soldats israéliens présents en Belgique ce week-end à l’occasion de Tomorrowland.

Des crimes qui doivent être traités par la justice

Les deux ONG affirment avoir identifié ces deux Israéliens dans un petit groupe d'hommes qui étaient en train de brandir, ce vendredi 21 juillet devant la scène de Tomorrowland près d'Anvers, un drapeau de la "brigade Givati", une unité de l'armée israélienne en première ligne dans la guerre à Gaza.

"À une époque où beaucoup trop de gouvernements restent silencieux, cette action envoie un message clair : les preuves crédibles de crimes internationaux doivent être traitées par la justice, et non par l’indifférence politique", ont déclaré les deux ONG dans un communiqué relayé par la Fondation Hind Rajab.

Les crimes des plus graves

Selon le communiqué, les deux suspects sont accusés d’avoir participé à "des attaques aveugles contre des zones civiles, des habitations et des hôpitaux ; au recours à la torture et à l’utilisation de boucliers humains ; ainsi qu’à des détentions arbitraires massives et à des déplacements forcés de civils".

Les deux hommes sont ainsi accusés d’être "directement impliqués dans certains des crimes les plus graves commis lors de la campagne militaire israélienne à Gaza", des accusations que le parquet belge a choisi d’examiner.

Même si les suspects ne sont ni ressortissants belges ni accusés de faits commis à l'étranger, la justice belge pourrait faire valoir, pour les poursuivre, la compétence universelle de ses tribunaux. Ce mécanisme permet aux tribunaux de poursuivre les auteurs présumés de crimes internationaux comme les crimes de guerre, crimes contre l’humanité ou actes de génocide, quel que soit le lieu où ils ont été commis.

Ce n’est pas la première tentative de recours à la justice européenne dans le cadre du conflit à Gaza. Le 1ᵉʳ juillet dernier, plusieurs ONG, dont la Fédération internationale pour les droits humains (FIDH) et la Ligue des droits de l’Homme (LDH), avaient déjà annoncé avoir déposé plainte en France contre deux soldats franco-israéliens, accusés d’"exécutions sommaires" de civils palestiniens.