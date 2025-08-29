Guerre à Gaza: la délégation israélienne "pas invitée" d'un salon de l'armement à Londres

Le gouvernement britannique a décidé d'écarter les responsables gouvernementaux israéliens du prochain salon de l'armement DSEi UK 2025 qui se tiendra à Londres du 9 au 12 septembre. Israël dénonce une "discrimination".

Le
29 Aoû. 2025 à 12h56 (TU)
Mis à jour le
Par
TV5MONDE
avec AFP
salon armement

Les relations diplomatiques entre le Royaume-Uni et Israël se détériorent suite au conflit à Gaza (photo d'illustration).

Associated Press / Aaron Favila
Une délégation qui n'est pas la bienvenue, dans un contexte de détérioration des relations diplomatiques entre le Royaume-Uni et Israël au sujet du conflit à Gaza. "La décision du gouvernement israélien d'intensifier son opération militaire à Gaza est erronée. Par conséquent, nous pouvons confirmer qu'aucune délégation gouvernementale israélienne ne sera invitée à participer au DSEI UK 2025", a indiqué un porte-parole du ministère de la Défense dans une déclaration transmise à l'AFP.

"Un acte regrettable de discrimination"

"Ces restrictions constituent un acte délibéré et regrettable de discrimination à l’égard des représentants d’Israël", a immédiatement réagi dans un communiqué le ministère israélien de la Défense. "Cette décision sert les intérêts des extrémistes, confère une légitimité au terrorisme et est motivée par des considérations politiques qui ne relèvent pas du cadre professionnel et habituel des salons internationaux de la défense".

En revanche, les entreprises israéliennes "qui choisissent de participer recevront le soutien total du ministère", a-t-il ajouté.

Le député Benny Gantz, qui dirige le parti d’opposition Kakhol Lavan-HaMahane HaMamlahti, s’est exprimé sur le réseau social X, écrivant que la décision du salon était "regrettable et malavisée" et qu'elle "n'envoie malheureusement qu'un message clair aux terroristes du monde entier et de Gaza en particulier: le terrorisme paie".

Les relations entre le Royaume-Uni et Israël se sont tendues ces dernières semaines après l'annonce par le Premier ministre, Keir Starmer, de son intention de reconnaître un État palestinien en septembre. Son homologue israélien, Benjamin Netanyahu, avait aussitôt dénoncé une telle mesure, estimant qu'elle "récompens(ait) le terrorisme monstrueux du Hamas et puni(ssai)t ses victimes".

Des manifestations prévues à l'ouverture du salon

La guerre dans la bande de Gaza opposant Israël au Hamas a été déclenchée par l'attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien le 7 octobre 2023 sur le sol israélien, qui a entraîné la mort de 1.219 personnes côté israélien, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP reposant sur des données officielles.

Sur les 251 personnes enlevées ce jour-là, 49 restent retenues dans la bande de Gaza dont au moins 27 sont mortes selon l'armée. L'offensive de représailles israélienne a fait au moins 62.966 morts dans ce territoire palestinien, en majorité des civils, selon les données du ministère de la Santé du gouvernement du Hamas, jugés fiables par l'ONU.

"Une solution diplomatique doit être trouvée pour mettre fin à cette guerre dès maintenant, avec un cessez-le-feu immédiat, le retour des otages et une augmentation de l'aide humanitaire à la population de Gaza", a insisté vendredi le gouvernement britannique.

La présence israélienne est dénoncée par plusieurs organisations qui prévoient de manifester à l'ouverture du salon. L'ONG Campaign against arm trade (CAAT) a ainsi pointé en début de semaine "la présence d'un pavillon israélien, aux côtés de nombreuses entreprises de défense israéliennes, britanniques et internationales", les accusant de "complicité".

Le salon international de l'aéronautique du Bourget, qui s'est déroulé en juin près de Paris, en France, avait lui aussi été marqué par une polémique sur la présence d'industriels de l'armement israéliens. Plusieurs stands israéliens exposant des "armes offensives" ont vu leur accès condamné sur décision du gouvernement français au nom de la situation "moralement inacceptable" à Gaza, provoquant la colère d'Israël.

International
ROYAUME-UNI
ISRAËL
Guerre à Gaza

