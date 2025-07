Guerre à Gaza : "Nous sommes affamés par l'armée israélienne qui nous tire dessus quand on va chercher l'aide alimentaire"

À Gaza, 2,3 millions de personnes sont dans une situation humanitaire catastrophique. L'agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens (Unrwa) a déclaré ce lundi 21 juillet qu'elle recevait "des messages désespérés faisant état de famine" de la part de certains de ses employés. Rami Abou Jamous , journaliste à Gaza et prix Bayeux 2024, a raconté à TV5MONDE la situation sur place.

Des Palestiniens transportent des boîtes contenant de la nourriture et des colis d'aide humanitaire livrés par la Fondation humanitaire de Gaza, une organisation soutenue par les États-Unis et approuvée par Israël.

La situation humanitaire à Gaza est de plus en plus insoutenable. Les distributions alimentaires, gérées par la Gaza Humanitarian Foundation (GHF), très largement critiquée par les principales ONG humanitaires internationales et les agences onusiennes, tournent au chaos. Près de 800 personnes ont déjà perdu la vie lors de ces distributions depuis fin mai 2025.

Et rien que dimanche 20 juillet, au moins 90 Palestiniens ont été tués par des tirs israéliens près d'un point de distribution alimentaire, selon le ministère de la Santé de Gaza.

Rami Abou Jamous, journaliste à Gaza et prix Bayeux 2024, raconte son quotidien et celui des habitants de la bande de Gaza à TV5MONDE.

Des Palestiniens lors d'une distribution alimentaire de GHF dans la bande de Gaza. AP Photo / Abdel Kareem Hana

TV5MONDE : Avec la situation déplorable actuelle dans la bande de Gaza, est-ce que vous arrivez à vous nourrir ?

Rami Abou Jamous : Aujourd'hui, je n'avais rien à donner à manger à mon fils. Ma femme a réussi à trouver 500 grammes de lentilles auprès de sa sœur mais demain, je serai peut-être obligé de me rendre aux distributions alimentaires et risquer ma vie pour nourrir ma famille.

J'ai perdu un voisin qui est parti chercher cette aide humanitaire. Il y est allé car son fils de trois ans a dit à sa mère "Je t'en veux car tu ne me donnes pas de pain". Il n'a pas supporté cette phrase et s'est rendu là-bas. Il a été tué par un tir israélien. Tout comme le neveu de ma femme de 18 ans. Il s'y est rendu pour sa famille, il n'est jamais revenu. Nous sommes affamés par l'armée israélienne qui nous tire dessus quand on va chercher l'aide alimentaire. Pour l'instant, je n'ai pas encore pris ce risque, car on arrive à trouver des denrées au marché ou par des amis. Mais même si nous avions de l'argent, cela devient difficile.

(Re)voir Gaza : la France dénonce le bombardement «inadmissible» d'une église catholique

Chargement du lecteur...

TV5MONDE : Pourquoi les distributions alimentaires se passent si mal ?

Rami Abou Jamous : C'est toujours le chaos parce qu'il n'y a que 2000, 3000 ou 4000 colis de disponible alors qu'il y a des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes qui ont besoin de nourriture. Et pour les soldats israéliens, comme l'a expliqué l'un d'eux au quotidien israélien Haaretz, leur seul moyen de communiquer avec les Palestiniens, c'est de leur tirer dessus alors qu'il n'y a aucun danger pour eux.

(Re)lire La France, le Canada et 23 autres pays appellent à mettre fin "immédiatement" à la guerre dans la bande de Gaza

TV5MONDE : Le 4 juillet dernier, près de 200 ONG internationales ont appelé à mettre fin à ce nouveau système de distribution de l'aide humanitaire par la GHF, accusée de servir les intérêts d'Israël et de violer les règles humanitaires internationales. Elles souhaitent revenir au système qui prévalait jusqu'en mars. Comment se passait ce système auparavant ?

Rami Abou Jamous : L'UNRWA avait plus de 400 centres de distribution sur toute la bande de Gaza. Elle se faisait grâce à des messages envoyés aux habitants en fonction des zones où ils habitaient et du nombre de personnes dans la famille, grâce à une base de données, qu'Israël a également en sa possession. Tout le monde était servi, ce n'était pas la loi du plus fort où le premier arrivé est le premier servi.

Une femme palestinienne pousse un fauteuil roulant transportant des jerrycans en plastique remplis d'eau dans un camp de personnes déplacées à Khan Younis, dans le sud de la bande de Gaza. AP Photo / Abdel Kareem Hana

La distribution alimentaire, c'est une arme. Affamer la personne et la tuer ensuite. La question qui se pose : si les soldats israéliens sont en danger lors des distributions comme ils l’avancent, pourquoi Israël poursuit ce système et alimente ce chaos sécuritaire ?

Actuellement, certaines personnes passent toute la nuit devant les centres de distribution, car il n'y a pas d'heures d'ouverture, aucune organisation. Et il n'y a que quatre centres de distribution sur toute la bande de Gaza où 2,3 millions de personnes sont affamées. L'un est situé au corridor de Netzarim au sud de Gaza ville, et les trois autres autour de la ville de Rafah, à la limite de la frontière égyptienne. Et c'est une stratégie. Les Israéliens ne s'en cachent pas. Ils disent qu'ils ont fait ces centres de distribution pour pousser toute la population de Gaza vers le sud, à Rafah justement, pour créer une "ville humanitaire".

TV5MONDE : Justement, pouvez-vous nous expliquer quel est le concept derrière ce projet de "ville humanitaire" ?

Rami Abou Jamous : Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a présenté ces dernières semaines un projet de "ville humanitaire" sur les ruines de Rafah pour y entasser les Palestiniens. Il a également dit qu’ils allaient faire une zone fermée de Rafah. C’est-à-dire que chaque personne qui y entre, ne pourra plus en sortir. Pour le moment, il est encore possible de se déplacer librement, mais la prochaine étape, c'est ça. Ce sera un grand camp à ciel ouvert de 14 km de largeur et 3 km de longueur. Toute la population de Gaza va être entassée dans cette zone-là.

Il y a d'ores et déjà eu des discussions avec l'Indonésie, l'Éthiopie et la Libye pour qu'ils accueillent des centaines de milliers de Palestiniens pour poursuivre ce nettoyage ethnique que l'État d'Israël fait.